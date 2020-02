Los votos tempranos atraen a los hispanos

Brownsville, Tx.

La gente continúa acudiendo a las urnas para votar aquí en el Valle, mientras mira la boleta electoral, verá algunas propuestas sobre los candidatos y hacerles una propuesta en la boleta en la que desea recibir sus comentarios.

En la boleta republicana se pide que "la fianza en Texas se base solo en el peligro de una persona para la sociedad y el riesgo de huir, no en la capacidad de pago de esa persona"

"Estoy de acuerdo al 100% con mi pareja y en realidad he ido a la cárcel y he visto mujeres en la cárcel sin otro motivo que no sea que no pueden pagar la fianza", dijo un votante.

"Nunca se sabe lo que podría pasar, debe tener en cuenta que tienen un mal historial", dijo otro votante.

En la boleta demócrata le preguntan a la comunidad: "¿Si todos en Texas tienen derecho a un sistema de justicia penal justo que trate a las personas por igual, use métodos probados para situaciones de disminución en lugar de fuerza excesiva, y ponga fin al encarcelamiento masivo y desproporcionado de personas de color por delitos menores? "

Ruth Wagner recuerda haber trabajado con personas que no tenían opciones.

"Muchas veces, terminan en la cárcel porque no pueden pagar la asistencia legal cuando van a la corte", dijo Ruth Wagner, quien votó el martes.

La votación anticipada termina hoy 28 de febrero, pero el día de la primaria es el 3 de marzo.