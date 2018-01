‘LOS VENCIÓ EL EGO’. Da José Luis Higuera su diagnóstico a Chivas

Guadalajara, Jalisco

Casi 24 horas después de la derrota en el Clásico que envió a Chivas de nuevo al sótano, José Luis Higuera, director general de Omnilife, otorgó un primer diagnóstico por el fracaso del Campeón en el actual torneo.

“Lo difícil es realmente manejar a un grupo. Hay una palabra muy complicada en el ser humano que se llama ‘ego’ y esa parte es muy difícil y muy complicada con jóvenes, si ya lo es con adultos mayores, o gente con cierta experiencia de vida, es muy difícil con el ego mantenerte, no relajarte, yo creo que esa parte en el futbol es de muchos egos juntos, los egos están alrededor del protagonismo y exponencían (sic) el problema muy fuerte y es en donde tenemos que trabajar muchísimo”, declaró en la cadena Fox Sports, el también ejecutivo financiero del Guadalajara.

“El ego no lo tomemos como soberbia, sino en varias situaciones que podemos enfrentar y todos somos parte de ese ego porque eso puede ser el ‘bueno, ya no hay que trabajar tanto, ya lo logramos, ya estamos, ya sabemos la fórmula’, que a Jorge Vergara no lo podemos incluir en eso, porque hoy él ha dejado trabajar y está más como dueño dándonos las herramientas. Los demás todos tuvimos un ego”.

¿Entonces se relajaron?, le preguntaron a Higuera en el programa La Última Palabra.

“Eso y con unas situaciones muy puntuales, complicadas de pretemporada, lesiones que te complican más el regresar”, respondió.

Higuera reconoció que deberán buscar refuerzos para el próximo torneo, pero aprovechó para enviar un mensaje a los futbolistas que como Javier Aquino, no estén dispuestos a llegar al redil.

“Yo prometo traer los mejores refuerzos, no hacer pendejadas, eso no lo voy a hacer (...) y es un mensaje, el jugador que no quiera venir a Chivas, tan fácil, díganoslo y nos evitamos muchos cafés que eso es sólo estar jodiendo al dueño de su equipo, entonces si no quiere venir, que tenga los pantaloncitos y que lo diga”, avisó el directivo.