Los trastoca coronavirus

El ecuestre siempre estuvo en su vida dada su formación militar, así, Fabián Vázquez no sólo llegó a unos Juegos Olímpicos, también subió al podio por equipos en la prueba de los tres días en Moscú 1980.

Vázquez nunca se apartó de las pistas pues siguió en este deporte como entrenador, adaptándose a los nuevos trazados y altura de los obstáculos. Hasta que la pandemia por Covid-19 alteró su rutina.

Este jinete nacido en Hidalgo formó parte de la segunda generación más destacada de la hípica tricolor, después aquella de la década de los 40 del siglo pasado.

"Con lo que está pasando, por lo que estamos viviendo, estoy enclaustrado, sin hacer algo. Apoyaba en un miniclub ecuestre en Tacubaya, mismo que remodelaron y se tardaron más de lo normal y la gente se fue a otros clubes, entonces prácticamente me quedé sin nada. Pero sigo a distancia, no lo he dejado", asevera Vázquez.

"Ahí apoyaba a unos jóvenes y a una sobrina que monta. De repente llegaba gente y pedía asesoramiento y demás, pero a veces la gente no es constante o se le hace fácil, y cuando hay que hacerlo sistemático muchos desertan".

- ¿Cómo o en qué forma lo marcó el ecuestre?

Competí como 30 años o un poquito más, y los conocidos que tuve, algunos continuaron, otros ya se fueron y unos más ya no tuvieron recursos. Hace muchos años dejé de competir. El tiempo no perdona. Ya soy de la quinta edad y ya no tengo las facultades de antes. Me dediqué a asesorar algunos compañeros y conocidos de lo que antes era el Estado Mayor Presidencial, que ahora es ya un centro dependiente de la Secretaría de la Defensa, que de repente me preguntan opiniones o asesorías.

- ¿Por qué no llegó a los siguientes Juegos, después de Moscú?

Me retiré en el 84, ya no llegué a los Olímpicos de Los Angeles. En el medio en el que me desarrollé hay circunstancias que a veces no son compatibles, o simple y sencillamente no van con lo que uno piensa, entonces a veces es preferible una retirada a tiempo y no una frustración constante.

Aunque sigue vinculado a su deporte ¿hay algo que extraña?

Por supuesto, querer decirle a las personas que empiezan cómo es esto, uno quisiera transmitirle los detalles, lo qué debería hacer o lo qué supuestamente tenía que hacer... la emoción.

¿Ha cambiado mucho el ecuestre de sus tiempos al de ahora?

Antes la gente decía: "vamos a ver sangre, a dónde caen (los jinetes)", porque eran pruebas muy duras y ahora las han hecho más técnicas, mas accesibles, fáciles. Inclusive ha cambiado la rutina de las pruebas porque antes las pruebas de campo traviesa eran en cuatro fases y ahora ya son en dos, y eso da mucha facilidad para conservar la integridad del caballo.

¿Como debe ser entonces ahora un binomio?

En un binomio debe darse un tiempo de unos cuatro o cinco años para poder llegar a una competencia donde también se dé el detalle del momento, que es la famosa inspiración. Ahora las pruebas están espaciadas de tal forma que se permita la recuperación entre evento y evento... El campo traviesa es de mucha concentración y condición de ambos, jinete y caballo, para tener una identificación.