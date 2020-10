¡Los tiene en la pelea!

Los augurios no eran los más alentadores para Diego Cocca al asumir como técnico del Atlas.

En su primer juego en la Fecha 6 del Guardianes 2020, los Zorros tenían 2 puntos en el último puesto de la Tabla General. Hoy, pelean un boleto para el Repechaje.

Los Rojinegros, con Cocca en el mando, suman 11 de 21 unidades disputadas, con mucho mayor orden a lo que exhibían bajo las órdenes de Rafael Puente del Río.

Daniel Guzmán, quien dirigió a Cocca en su etapa con el Veracruz de 2003-04, destaca las cualidades del hoy timonel, las mismas que lo hicieron un buen central.

"Nosotros podemos ser entrenadores e inventamos muchas cosas, y tenemos influencias de los técnicos que nos marcaron. Pero al final reluce tu personalidad, y la de él es ser defensivo, fue defensa, es serio, transmite lo que fue como jugador, y su equipo se para bien atrás y difícilmente verás que el equipo vaya a la ofensiva porque no es su naturaleza. Es lo que he visto, es un chavo equilibrado y defensivo, porque es su esencia y es lo que necesita no solo Atlas, sino cualquier equipo", comentó Guzmán a Grupo REFORMA.

"Es el librito de cualquier técnico cuando llega a un equipo, no puedes empezar por arriba si recibes al equipo muy vulnerable, débil en defensa", agregó.

Con Cocca, los Zorros han recibido 5 goles, aunque su punto a mejorar es la ofensiva con 10 tantos a su favor.

Guzmán todavía recuerda el trabajo de Cocca en la cancha, donde no necesitaba hablar para ser un líder.

"Coincidimos con Diego, yo lo traje a Veracruz, estábamos en una situación difícil, jugando por no descender, lo invité a trabajar conmigo con esas problemáticas, aceptó, y nos fue bastante bien, nos salvamos del descenso, llegamos a una Semifinal, y me dio solidez en la defensa porque los argentinos tienen mucha experiencia en el ámbito defensivo.

"Él no es de mucho hablar, pero por el puro hecho de hacer los movimientos, y de hablar lo más básico me ayudó mucho para solventar la parte baja", relató el "Travieso".