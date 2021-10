Los Rolling Stones dejan de tocar 'Brown Sugar'

"¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar esa belleza en toda su gloria en esta gira", dijo el guitarrista, que no se mostró muy de acuerdo con la decisión.

Mientras tanto, el cantante Mick Jagger le dijo al periódico que la razón para no tocar la canción era que era "difícil" compilar una lista de canciones para espectáculos en estadios.

"Hemos tocado 'Brown Sugar' todas las noches desde 1970, así que pensamos que la sacaremos por ahora y veremos cómo va. Podríamos volver a ponerla", compartió Jagger.

Su letra se refiere a la esclavitud, la violación, el machismo, la violencia y las drogas. De hecho, la letra alude de manera directa a la tortura y la esclavización sexual a la que fueron sometidas las mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón.

Hablando de la canción en una entrevista de 1995 con la revista Rolling Stone, Jagger dijo que no escribiría esa canción en ese momento.

"Probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría, 'Oh Dios, no puedo. Tengo que parar'. Dios sabe de qué hablo en esa canción. Es una mezcolanza de todas las cosas desagradables a la vez"

Pero las críticas a sus letras, que se rumorea que están inspiradas en una de las novias del cantante, se intensificaron en los últimos tiempos.

El año pasado, el productor Ian Brennan criticó la decisión de la banda de continuar tocando y "beneficiándose" de la canción, pues dijo glorifica la esclavitud, la violación, la tortura y la pedofilia.

A lo largo de los años, "Brown Sugar" ha sido la segunda canción más tocada en vivo de la banda después de "Jumpin 'Jack Flash", según Setlist.fm.