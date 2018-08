Los retos de la discapacidad

"Para los niños, sinceramente respetar los espacios en los estacionamientos, sí hace falta mucha más cultura". Joel Reyna.

La discapacidad en la frontera sigue siendo un reto para las familias que tienen un hijo o un ser querido con alguna limitación, pero ellos no se dan por vencidos y enfrentan diariamente la falta de cultura, discriminación y falta de espacios.

RESTAURANTES SIN SANITARIOS PARA DISCAPACIDAD

Uno de los principales problemas son los accesos en escuelas, centros comerciales, incluso hay restaurantes que no tienen sanitarios para personas con discapacidad.

"Es bien complicado para nosotros los accesos, tener que entrar a un baño normal, al menos para mi que no tengo una pierna, si es muy complicado, la cultura desgraciadamente todavía no la tenemos de respetar los espacio", dijo María Guadalupe García Alvarado, de la colonia Aztlán y quien tiene discapacidad motriz.

En el caso del transporte público, es el mismo problema, no todas las unidades cuentan con espacios o rampas necesarias para subir a los que van en silla de ruedas o muletas.

"Muchas veces queremos salir porque no hay para transportar, no hay como subir a la niña, y las banquetas no todas tienen rampas, algunas si tienen rampas, pero es difícil", expresó Margarita Rodríguez Rosales, quien tiene a su hija con discapacidad.

Joel Reyna, padre de una niña con parálisis cerebral, explica que no les ha quedado más que seguir adelante con sus hijos, pero reconoce que se requiere respeto para este sector de la población.

"Sinceramente que podemos opinar y solucionar, más que echarle ganas nosotros como padres, para los niños, sinceramente respetar los espacios en los estacionamientos, si hace falta mucha más cultura porque lamentablemente uno quiere solucionar muchas cosas pero la gente no pone de su parte", apuntó.

De acuerdo a la oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México, a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270 mil personas.

Según datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y del informe La discapacidad en México del 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: en el país hay 7 millones 751 mil 677 de personas discapacitadas.

Del total el 6.6 por ciento de la población requiere atención del estado, por lo que la idea es formar un padrón nacional, ya que aun no se cuenta con cifras exactas en este tema.

Por ejemplo datos del Centro de Cirugía Especial de México dicen que hay un aproximado de:

125 mil personas discapacitados por secuelas de fracturas.

67 mil discapacitados por malformaciones congénitas diversas.

43 mil discapacitados por secuelas de enfermedad vascular cerebral.

20 mil discapacitados como consecuencia de trauma cráneo-encefálico.

12 mil discapacitados por parálisis cerebral infantil.

24 mil discapacitados por sordera congénita.

Ni cómo subir...

No hay como subir al transporte público, ya que las unidades no tienen rampas, y una persona con silla de ruedas debe ser ayudada o cargada para que pueda subir, lo que significa más tiempo y solidaridad de usuarios.

SALIR. No hay acceso en el transporte.