Los respiradores, ¿lo más importante?

CIUDAD DE MÉXICO.

Instrumentos mecánicos que impulsan oxígeno hacia los pulmones deteriorados de los pacientes, a quienes se les seda e intuba, y cuya imperiosa necesidad en las instituciones médicas que integran la primera línea de combate a la pandemia comienza a traducirse en un problema de escasez mundial.

Tan solo en México, donde las cifras de infectados han aumentado exponencialmente en días recientes, adelantando incluso la declaración de la fase 3 de la contingencia, esta semana se anunció la fabricación de 700 ventiladores a través de una colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar y empresas nacionales. Por la parte académica, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, trabajan en el diseño y elaboración de respiradores de emergencia, baratos y portátiles, que puedan producirse con componentes disponibles en el País. Su utilidad y beneficio durante la contingencia sanitaria se dan por sentados, aún cuando algunos especialistas han comenzado a sospechar que en realidad pudieran agravar la salud de algunos pacientes. "Se sabe que una persona que está sujeta a una ventilación mecánica prolongada tiene un riesgo no muy alto, pero sí un riesgo importante de desarrollar fibrosis pulmonar, por ejemplo", apunta Del Carmen Amaya, jefa del grupo de médicos del Hospital General de Massachusetts, en Boston. Rangos inusualmente altos de pacientes con coronavirus fallecidos mientras recibían ventilación mecánica han sido reportados en hospitales en Estados Unidos y otros países. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, más del 80 por ciento de enfermos tratados de esta manera han muerto, de acuerdo con The New York Times.

Para Del Carmen Amaya, no obstante, la experiencia en el "Mass General", donde actualmente hay más de 330 pacientes con Covid-19, 158 de ellos en 12 unidades de cuidado intensivo, sugiere exactamente lo contrario. "El viernes pasado habíamos dado de alta a un poquito más de 409 personas que habían sido ingresadas con Covid-19, y la tasa de mortalidad que estamos ahorita reportando, basada en la experiencia que tenemos hasta hoy día --que obviamente no es la final--, es una tasa de mortalidad como del 10 por ciento. "De los pacientes que entran a cuidados intensivos con enfermedad del Covid-19, el 10 por ciento muere y el 90 por ciento de éstos son exitosamente desentubados y se van a su casa", celebra la especialista con 20 años de trayectoria en dicho hospital. El protocolo que han seguido para esto consiste en una intervención en la que deciden ventilar temprano al enfermo y extubarlo tarde, para que sus pulmones tengan la posibilidad de recuperarse.

Tener en cuenta el apoyo y soporte que una persona conectada a un ventilador necesita es un factor a considerar antes de desestimar el beneficio propio del instrumento, añade la experta, quien no duda de la importancia de este insumo en un periodo crítico como el que vivimos. "Yo creo que sí estamos en el entendimiento de que darle a los pacientes acceso a ventiladores es lo más importante", enfatiza. En todo caso, más allá de cuestionar si son útiles o dañinos, Del Carmen Amaya sostiene que lo que se debe hacer, además de continuar los esfuerzos para mantener a la gente en casa y evitar nuevos contagios, es que las instituciones médicas establezcan pautas claras de acción en momentos de saturación. Cuando los enfermos desborden las unidades de cuidados intensivos y no haya suficientes ventiladores para todos, ¿a quién se le dará y a quién no? Una labor insoslayable para los comités de ética, estimó.