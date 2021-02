Los republicanos del Senado respaldan a Trump mientras se acerca el juicio político

"Ese barco ha zarpado", dijo.

El Senado está programado para iniciar el juicio político el martes para considerar el cargo de que las palabras de lucha de Trump a los manifestantes en un mitin en el Capitolio, así como semanas de falsedades sobre una elección presidencial robada y amañada provocaron que una multitud asaltara el Capitolio. Cinco personas murieron como resultado del tumulto, incluido un oficial de policía.

Muchos senadores, incluido el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, denunciaron de inmediato la violencia y señalaron con el dedo a Trump . Tras los disturbios, Wicker dijo que los estadounidenses "no tolerarán este tipo de ataque al estado de derecho" y, sin dar nombres, dijo que "debemos enjuiciar" a quienes socavan la democracia.

Pero con Trump ahora fuera de la presidencia, los republicanos han mostrado poco apetito político para tomar más medidas , como una condena de juicio político que podría llevar a prohibirle postularse para un cargo futuro. Esas divisiones partidistas parecen estar endureciéndose antes del juicio de Trump, una señal de su continuo control sobre el Partido Republicano.

El domingo, Wicker describió el juicio político de Trump como un "ejercicio partidista de mensajes sin sentido". Cuando se le preguntó si la conducta de Trump debería merecer más un juicio político que la del presidente Bill Clinton, a quien Wicker votó para acusarlo, dijo: "No estoy admitiendo que el presidente Trump incitó a una insurrección". La acusación de Clinton, en 1998, fue provocada por su falsa negación en una declaración de una relación sexual con un pasante de la Casa Blanca.

El senador republicano Rand Paul de Kentucky desestimó el juicio de Trump como una farsa con "cero posibilidades de condena", y describió las palabras de Trump a los manifestantes de "luchar como el infierno" mientras el Congreso votaba para ratificar la victoria presidencial de Joe Biden como un discurso "figurativo".

"Si vamos a criminalizar el discurso, y de alguna manera acusar a todos los que dicen: 'Ve a luchar para que se escuchen tus voces', quiero decir que realmente deberíamos acusar a Chuck Schumer", dijo Paul, refiriéndose al ahora líder de la mayoría demócrata en el Senado. y sus críticas a los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. "Fue a la Corte Suprema, se paró frente a la Corte Suprema y dijo específicamente: 'Hey Gorsuch, Hey Kavanaugh, has desatado un torbellino. Y vas a pagar el precio '".

Paul señaló que el presidente del Tribunal Supremo John Roberts se había negado a presidir el proceso de juicio político de esta semana porque Trump ya no era presidente. El senador demócrata Patrick Leahy de Vermont presidirá el juicio como presidente pro tempore del Senado.

"Es una farsa, es inconstitucional. Pero más que nada es imprudente y va a dividir al país ", dijo Paul.

El mes pasado, Paul forzó una votación para anular el juicio por inconstitucional porque Trump ya no está en el cargo, lo que los expertos legales dicen que es discutible. Pero la votación sugirió la casi imposibilidad de llegar a una condena en un Senado donde los demócratas tienen 50 escaños, pero se necesitaría una votación de dos tercios, o 67 senadores, para condenar a Trump. Cuarenta y cuatro senadores republicanos se pusieron del lado de Paul y votaron a favor de oponerse a la realización de un juicio político. Cinco senadores republicanos se unieron a los demócratas para rechazar la moción de Paul: Mitt Romney de Utah, Ben Sasse de Nebraska, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Pat Toomey de Pennsylvania.

Algunos republicanos han dicho que la votación no los "obliga" a votar de una manera particular en caso de condena, y el senador republicano Bill Cassidy de Louisiana dijo el domingo que escucharía atentamente la evidencia. Pero incluso los críticos republicanos más agudos de Trump reconocieron el domingo el resultado ampliamente esperado.

"Tuviste 45 senadores republicanos que votaron para sugerir que no creían que era apropiado llevar a cabo un juicio, por lo que puedes inferir qué tan probable es que esas personas voten para condenar", dijo Toomey, quien dejó en claro que cree Trump cometió "delitos imputables".

"Sigo pensando que el mejor resultado hubiera sido que el presidente renunciara" antes de dejar el cargo, dijo. "Obviamente, eligió no hacer eso".

El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, uno de los fervientes defensores de Trump, dijo que cree que las acciones de Trump fueron incorrectas y que "va a tener un lugar en la historia por todo esto", pero insistió en que no es tarea del Senado juzgar.

"No es una cuestión de cómo termina el juicio, es una cuestión de cuándo termina", dijo Graham. "Los republicanos van a ver esto como un ejercicio inconstitucional, y la única pregunta es, ¿llamarán testigos, cuánto tiempo dura el juicio? Pero el resultado realmente no está en duda ".

Wicker habló en "This Week" de ABC, Paul en "Fox News Sunday", Toomey apareció en "State of the Union" de CNN y Graham en "Face the Nation" de CBS.