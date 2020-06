Los remedios de los políticos contra el Covid

Mientras a nivel mundial se hacen investigaciones para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, personajes políticos como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sugerido inyectarse desinfectantes químicos para combatir la enfermedad lo que ha causado personas hospitalizadas por hacer caso.

En nuestro país, diversos políticos han recomendado "remedios" para protegerse del Covid-19, que hasta este jueves 4 de junio ha dejado 12 mil 545 fallecimientos.

Cuestionado este jueves en su conferencia matutina sobre las medidas que tomaba para prevenir contagiarse de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó la sana distancia, el lavado de manos y comer saludable, además de no mentir, no robar y no traicionar.

"Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente, la alimentación, pues comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio, y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus".

El 19 de marzo, el Presidente expresó: "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", al momento que fijó la mirada en unas imágenes religiosas que sacó de su cartera, como "guardaespaldas contra el coronavirus".

"Son mis guardaespaldas", señaló antes de la entrada de la fase 2 por el Covid-19.

"El escudo protector es como el detente (...) El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, no permitir la corrupción. Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente", externó.

Gotas de nanomoléculas de cítricos

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró que no usaba cubrebocas porque estaba "blindada" con gotas de nanomoléculas de cítricos.

"Yo estoy blindada con mis gotas (...) Las gotas de nanomoléculas, las partículas de nano cítricos. Las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, entonces yo le pedí y además a mis colabores les distribuí gotas", señaló en una entrevista.

Agregó que entregó estas gotas a los gobernadores de Hidalgo, Tabasco y Querétaro.

Caldo de pollo y mole de guajolote

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, declaró que los "ricos" tenían el riesgo de contraer Covid-19, mientras los pobres estaban "inmunes".

"Hay mucha gente de las 40 personas, algunos son padres de familia sí, la mayoría son gente acomodada eh, sí lo saben ¿o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres no, los pobres estamos inmunes", expresó.

Asimismo, el gobernador por Morena propuso a su equipo de Salud que "quien tuvo coronavirus continúe con los cuidados, su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso".

Además, declaró que la vacuna contra el coronavirus era un plato de mole de guajolote.

"Que la vacuna ya se descubrió en contra del coronavirus, es un plato de mole de guajolote", refirió el mandatario poblano.

Tés sin azúcar

A finales de marzo, el padre Alejandro Solalinde recomendó tomar té de manzanilla, verde y de diente de león para protegerse del coronavirus.

"Tomar 3 veces al día, sin azúcar", agregó.

"Un buen tipo contra el Covid en la combinación de tres tes: manzanilla, té verde y diente de león (el de la flor amarilla que cuando se seca parece de algodón y vuela) el último, contiene interferón, alcalinizante que protege contra el virus", recomendó Solalinde.

Té de canela

Carlos Navarrete Aguirre, diputado del Partido Encuentro Social en Sonora, refirió que el Covid-19 no era grave y se curaba tomando té de canela.

"Hay doctores honestos en redes sociales que dicen que el Covid-19 no es tan grave como lo anuncian, incluso dijeron que tomando té de canela en la mañana en la mediodía y en la noche, el virus se moría en la garganta", expresó el legislador.