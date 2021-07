Los reconocerán en Cannes

Los premios serán entregados por el fundador y presidente del foro, Manuel Collas de La Roche, y su embajadora, la Princesa Angelique A. Monet, en su Gala el 12 de julio en Cannes.

Noticia Relacionada Cancela Australia el GP de noviembre

Además, elogiarán a Barry Alexander por el drama Son of the South, estrenado este año, y basado en la autobiografía de Bob Zellner "The Wrong Side of Murder Creek".

MUY SIGNIFICATIVO

"Ver reconocido mi trabajo y recibirlo de una organización que se dedica a una labor tan buena como la Iniciativa Mundial por la Paz, afiliada a la ONU, es, para mí, muy significativo", dijo Brown.

"Barry Alexander Brown tiene una obra entretenida, esclarecedora y enriquecedora. Rendirle homenaje durante el Festival de Cannes es realmente imperativo por su última película, Son of the South", dijo la Princesa Monet.

Brown recibirá el premio Embrace en la ceremonia de entrega de premios de la Iniciativa Mundial por la Paz y la Tolerancia de la AFI al día siguiente, el 13 de julio.

Better World Endowment Fund está formado por un equipo de expertos, personas influyentes y activistas del mundo empresarial, académico, de los medios de comunicación y del espectáculo.

En Cannes, su objetivo es establecer acciones, plataformas e iniciativas específicas para los derechos de las mujeres y hacer campaña por la adaptación al clima, las energías sostenibles y la economía azul.