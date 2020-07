Los reclamos, disculpas y polémicas de Gutiérrez Müller en redes sociales

En días pasados, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, causó polémica en redes sociales al responder "no soy médico" a un usuario de Twitter, que le cuestionó cuándo atendería a los papás de niños con cáncer.

Horas después, Gutiérrez Müller bajó el mensaje, ofreció disculpas por su expresión, y agregó: "están muy inquisidores los adversarios de mi esposo ¡por algo será!".

Si bien es asidua a compartir imágenes de ores, fotos de la naturaleza, perles de escritores, además de ser promotora de la lectura en redes sociales y enemiga de las "fake news", a dos años del triunfo electoral del Presidente, la coordinadora de Memoria Nacional Histórica y Cultural de México ha estado envuelta en polémicas en Facebook, Twitter e Instagram, donde suele dividir opiniones, a favor y en contra

Primera dama de nada

En febrero del año pasado, una tuitera pidió a Beatriz Gutiérrez Müller "neutralidad" ante su postura "como primera dama" pues generaba tendencia, a lo que la esposa del presidente López Obrador respondió: "Yo no soy primera dama de nada".

Quejas al gobierno, diríjanse a Palacio Nacional

"Una cosa es no asumirse como 'primera dama' y, otra cosa, es hacerse ojo de hormiga en los temas que afectan a las mujeres. ¡Qué vergüenza!", escribió Javier Lozano a Gutiérrez Müller en febrero de 2019, a lo que la esposa del presidente respondió:

"No me asumo como primera dama de nada ni de nadie". "Repito: quejas al gobierno, diríjanse a Palacio Nacional, por favor. Incluido usted", añadió

Sigo esperando una disculpa pública

Luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) convocó a un foro para hablar sobre racismo, donde participaría Chumel Torres, Gutiérrez Müller cuestionó la presencia del comunicador. "¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad", escribió la esposa de López Obrador en Twitter. Ante la polémica por la cancelación del foro, Gutiérrez Müller volvió a utilizar Twitter para decir que nada tuvo que ver con la renuncia de Mónica Maccise, titular de Conapred y organizadora del evento.

10 meses fuera de Twitter El 3 de mayo de 2019,

Gutiérrez Müller anunció su salida de la red social: "Aquí la dejo. Ánimo @TwitterSeguro @TwitterLatAm con la limpieza de #bots, ganan pero pierden". Regresó más de 10 meses después, el 16 de marzo de 2020: "Por razones estrictamente sanitarias levanto mi huelga en @TwitterLatAm. Aviso que no leeré ninguna cochinada aunque paguen y se envilezcan. Volveré a la huelga cuando estemos salvos.

Son cuotas que se tiene que pagar

En días pasados, la historiadora se volvió tendencia en redes sociales luego de que un hombre compartió un video el que se observa cómo la increpa arriba de un avión rumbo a Cancún

Al respecto, el presidente López Obrador expresó su solidaridad con Gutiérrez Müller y destacó la actitud de no confrontar. "Son cuotas que se tiene que pagar, a veces hasta de la humillación se está luchando por una transformación", expresó el Presidente.

#EsUnHonorViajarConObrador

En febrero pasado, la esposa del Presidente escribió la etiqueta "es un honor viajar con Obrador", en apoyo a su esposo luego de que una familia bajó del avión donde iba el presidente rumbo a Villahermosa, Tabasco. Gutiérrez Müller acompañó la publicación con un video en el que se observa el exterior desde la ventana de un avión.

Fin a insultos, discriminación y odio

Con "buena voluntad", Gutiérrez Müller pidió, el pasado 7 de mayo a Twitter, poner n a insultos, discriminación e incitación al odio en esa red social y rerió que los "bots y trolls" que permiten contratar "son una plaga que daña como pandemia". Asimismo, animó a la red social a parar las noticias falsa

Cambio de opinión

Poco antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la escritora convocó a través de su cuenta de Instagram a "un día sin mujeres" el 9 de marzo, en protesta contra la violencia de género, pero horas después compartió otra imagen con la leyenda "no al paro nacional". Tras el cambio de opinión, usuarios de redes sociales cuestionaron a la esposa del Presidente, quien previamente había convocado a "no niñas a la escuela, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al super, no salgas ni a la esquina"

Esto se llama censura

En las protestas del Día Internacional de la Mujer, Gutiérrez Müller exclamó "así no" en Facebook al reprobar el ataque con bombas molotov contra policías que resguardaban Palacio Nacional. Tras hacerse viral el video que compartió, acusó a la plataforma de censura y rerió que el material había sido borrado.

"Ayer publiqué un video sobre el momento en que una persona lanza un petardo hacia las mujeres policías que resguardaban la puerta de Palacio Nacional. Hacia las 9 de la noche, lo habían visto unos 3 millones de personas. Mi texto solo decía 'Así no'. Hoy, 9 de marzo, el video ha sido ´desaparecido´ por la compañía Facebook. Esto se llama censura.

"¿Alguna explicación, señores de #Facebook? ¿Así de estrictos son con los miles de contenidos violentos, criminales, humillantes, de acoso a mujeres y niños (incluida a una servidora y a mi hijo), de apología del delito y otros más, que dejan correr como agua, cada minuto, todos los días, en su red social? ¿Y qué respuesta me dan a las páginas que he denunciado y que siguen circulando? #NoViolencia #NoCensura", escribió. Tras la queja, el video que compartió la esposa del Presidente regresó con la advertencia de "contenido violento".

Ante las polémicas de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en lo que va del gobierno de López Obrador, el Presidente ya salió en su defensa y aseguró que ella "es una mujer independiente y con criterio", además que expresa lo que piensa, no la censura y tampoco no limita su libertad.

"Es conmigo no con ellos, mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama", expresó López Obrador al defender a su esposa y a su hijo.