Los Pumas exponen invicto ante Tigres en el difícil Volcán

Los Pumas, único equipo que sigue invicto en el Guardianes 2020, se juega su racha en el estadio Universitario, escenario en el cual sólo ha ganado un partido en 10 años, frente a los Tigres.

Será el primer cotejo de Andrés Lillini como entrenador de los auriazules, tras ser ratificado hasta el término del presente certamen. Mientras que los regiomontanos vienen de perder a manos del Toluca.

Los porteros Nahuel Guzmán no y Miguel Ortega no superaron el Covid-19, por lo que Gustavo Galindo regresa al arco de los felinos norteños. A pesar de eso, en CU no se confían para este duelo.

"Tigres no es una prueba de fuego. Debemos repetir el esfuerzo y sacar el mejor resultado", dijo Favio Álvarez.

"Cada jugador que esté en Tigres es por algo y están a la altura del club. Nahuel es alguien muy importante, pero juegue quien juegue, debemos hacer nuestro papel", añadió.

Los Pumas pueden estar invictos, pero empataron sus últimos tres duelos.