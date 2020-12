Los puentes, vulnerables

Eso de que la pasada cuesta 20 dólares, que me digan quién y tenemos la orden del gobernador al primero, del rango que sea, que se le acuse o se le evidencie, va para afuera". Adalberto Elizondo, Titular de la Coepris

Los ciudadanos estadounidenses, especialmente los residentes del Valle de Texas, buscan internarse a toda costa hacia la ciudad de Reynosa y en su intento algunos visitantes han empezado a tratar de burlar los controles de los filtros sanitarios montados en los puentes internacionales Reynosa-Hidalgo y Reynosa-Mission.

Diariamente dan diversos argumentos como: ´´Vengo a dejarle mandado a mi abuelita, a mis padres´´, ´´Mi mujer está sola y yo trabajo en Estados Unidos´´, son los clásicos argumentos que dan para poder cruzar a cosas no esenciales.

Incluso, nueve visitantes fueron regresados por presentar recetas médicas no acreditadas expedidas por un consultorio ´´fantasma´´ en la ciudad de McAllen.

En las tres semanas que se reactivaron los filtros, se han regresado diariamente entre 150 y 200 vehículos aproximadamente, lo que representa un 15 por ciento del total que ha cruzado para esta ciudad.

Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Reynosa, comentó que el tema de las recetas falsas desaparecieron y se frenó ante la publicación que se dio a conocer en los medios, fueron alrededor de nueve casos los que se registraron y ya no se han presentado.

Comentó que se está siendo muy respetuoso y los que comprueban su nacionalidad Mexicana, pueden pasar, se está viendo el tema de los paisanos que vienen de ingreso al país por lo que siguiendo protocolos, todo se valora, en el caso de que trabajen en Estados Unidos, pero vivan en Mexico, con solo comprobar su propiedad.

"Si vienen por medicamento yo no debo impedir a nada, nada, más si no me comprueban que vienen a comprar medicamento, estacionan su coche, compran y se regresan, hay una gama de farmacias, compran y se regresan en su coche y para atrás", dijo.

Señaló que tienen identificados a los que van a trabajar y regresan por la tarde o noche.

"Estando parados uno en el puente uno se da cuenta, el turno de ocho a cuatro, ya sabes quien pasa y es de Reynosa, la gente frecuente, estando ahí se da uno cuenta quien es el residente en Reynosa y trabaja allá", expresó.

ADVERTENCIAS

El titular de Coepris señaló que los lazos de familia, amistad y trabajo, son muy fuertes, por lo que solamente se busca regular sanitariamente, incluso los trabajadores todos están advertidos en caso de sorprenderlos en algún acto de corrupción.

"Eso de que la pasada cuesta 20 dólares, que me digan quién y tenemos la orden del gobernador al primero, del rango que sea, se le acuse o se le evidencie, va para afuera directamente del gobierno del estado, estamos para hacer una responsabilidad sanitaria", recalcó.

El exhorto es mantener los protocolos, ya que no se quiere trastrocar los lazos entre Reynosa y Valle de Texas, pero por la pandemia solamente permiten para cosas esenciales.

LO QUE SE DEBE ACATAR

Que no viajen personas con síntomas del Covid-19.

Portar en todo momento el cubrebocas.

Que no haya más de dos personas por vehículo.

Respetar el "doble hoy no circula".

Que el motivo del tránsito sea determinado como esencial.

Que no viajen niños o adultos mayores.

Al personal que sea sorprendido permitiendo el paso sin acatar protocolos se le despedirá en forma automática.