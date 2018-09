Los Pueblos Indígenas son fortaleza de la Nación: Navarrete

En un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, el funcionario destacó que en lo que va de la Administración, la CDPIM ha fungido como mediadora en mil 701 mesas interinstitucionales de trabajo.

Además, abundó, la instancia adscrita a la Segob dio trámite a más de 300 casos presentados por 40 etnias de 23 entidades federativas, en materias de derechos humanos, agraria, territorial y justicia, entre otras.



"Quiero decir esto con claridad, a veces en esas comunidades, en las etnias, el no intervenir y ayudar a resolver diferencias, genera violencia y genera un enorme daño con un enorme sentimiento de pérdida por lo que sucede en las comunidades.



"Ese fue el trabajo de esta Comisión, no fue un trabajo referencial, no fue un trabajo estadístico, no fue un trabajo de decir que los vamos a citar en un foro y vamos a platicar de sus problemas", aseveró.



Navarrete destacó que a través de esta Comisión, el Gobierno federal ha impulsado la inclusión de los pueblos originarios de México, el respeto irrestricto a sus derechos humanos y la protección de sus lenguas y culturas.



Ante decenas de miembros de comunidades indígenas del País, el Secretario además destacó la importancia de la consulta previa, así como la libre determinación y autonomía de dichos pueblos.



"Esta lucha por el reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público. Y un derecho fundamental, que es el derecho a ser consultados sobre lo que les atañe, en los lugares en donde han vivido mucho antes que se estableciera el Estado nacional mexicano", afirmó.



"No hacerlo así ha provocado enormes diferencias. Que le pregunten a los yaquis, si ese objetivo de hacerles un acueducto de Ciudad Obregón a Hermosillo fructificó, por no consultarles".



En presencia del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el Secretario dijo que entregarán al próximo Gobierno federal herramientas mucho mejores de las que recibieron a su llegada.