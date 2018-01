''Los pueblos indígenas estamos en pie de lucha'', dice “Marichuy”

OAXACA, Oax. (apro).- La aspirante indígena a la presidencia de México, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy sostuvo hoy aquí que “los pueblos indígenas estamos en pie de lucha y vamos a continuar porque no vamos a esperar que de arriba va a venir el cambio; entonces caminemos juntos, cada quien, desde su lugar, desde su geografía, lo que no hagamos ahorita, después, ya no se va a poder”.

Frente al Palacio de Gobierno y ante cientos de simpatizantes, reconoció que México está desquebrajándose, por lo que, dijo, “hay que platicar y ponernos de acuerdo para empezar a reconstruir todas esas ruinas que va dejando este sistema capitalista”.

Marichuy insistió en que “ya no estamos de acuerdo, ya no vamos a seguir siendo explotados, despojados, vamos a organizarnos y darnos la mano para poner un hasta aquí”.

La representante del Consejo Indígena de Gobierno denunció que cuando “hay intentos organizativos, lo que se consigue es la represión, la cárcel, las desapariciones. Lo que nos propusimos fue justamente eso, que se vean los problemas reales, que se vean los pueblos que están sufriendo y están siendo despojados”.

A los pueblos indígenas, criticó, “les están imponiendo megaproyectos y lo único que traen es destrucción y muerte. Es contaminación, dolor que en nada benefician a las comunidades”.

De acuerdo a los recorridos que ha hecho por el país, dijo que ha conocido “graves problemas que no se ven y no los pasan en los medios de comunicación y no lo dicen los que están arriba. Nada más sacan lo bonito”.

La aspirante indígena explicó que decidió participar en este proceso electoral para visualizar toda la problemática que hay en los pueblos, barrios y colonias y mostrar lo que en realidad está pasando. “La única forma de poner un hasta aquí es organizándonos, poniéndonos de acuerdo, platicando con nosotros mismos, mujeres, estudiantes y todos los que sientan que este México está desquebrajándose”, agregó.

Marichuy reconoció que en muchos pueblos hay confrontación y división porque son ocasionados por “los de arriba, los que tienen el poder y el dinero, que les interesa que estemos peleados abajo, que nos estemos confrontando para despojarnos de nuestras tierras, plantas y nuestras aguas”.

Según su opinión, lo que hace el gobierno en lugar de dar solución es “meter la represión, por eso hay tantas leyes, tantas reformas que están haciendo porque están asegurándose de continuar y lo que vamos a tener es el extermino”.