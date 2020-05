Los privados hacían su agosto con electricidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que, en el pasado, las empresas privadas "hacían su agosto" con cobros excesivos en materia de electricidad.

"Ya no es como antes, por eso a veces calienta cuando quieren confundirnos. Antes aumentaba constantemente el precio de la luz, pues ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz si las empresas particulares que venden electricidad a la Comisión Federal de Electricidad siempre hacían su agosto y ellos mandaban", aseveró.

"Entonces, si ellos mandaban pues podían decidir cobrar más por la luz".

En medio de la polémica por el freno a las energías limpias y los cobros a las renovables, el Mandatario aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se pueda elevar en términos reales el precio de la electricidad para los usuarios, porque está dispuesto a cumplir con su compromiso de campaña.

"Como ya no mandan (los privados), entonces podemos garantizar que no aumente el precio de la luz, eso es lo que yo puedo comentar, ese es mi compromiso, no va a aumentar en términos reales el precio de la luz", dijo.

"Voy a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales, ese fue mi compromiso, no va a aumentar".