Los primeros estudios descartan que las madres transmitan el coronavirus a sus recién nacidos

Los recién nacidos parecen escapar del coronavirus de sus madres. Al menos eso apuntan dos estudios con una docena de embarazadas que dieron a luz en hospitales de Wuhan (China) cuando estaban infectadas. Salvo en un caso, todos los partos fueron por cesárea. A pesar de algunos síntomas leves, todos los bebés nacieron libres del virus. Tras la obligada cuarentena separados, tanto los pequeños como sus madres ya están en casa.

Uno de los estudios, publicado este lunes, ha seguido la evolución de cuatro embarazadas ingresadas en el hospital Unión de Wuhan, epicentro del brote inicial de la pandemia. Las cuatro dieron positivo por coronavirus y se encontraban en la fase aguda de la enfermedad cuando alumbraron. Las mamás forman parte de una investigación aún en marcha que busca determinar el riesgo de transmisión vertical intrauterina.

Para ello, además de medidas especiales para evitar un contagio posparto, como separar a madre e hijo mientras esta estuviera infectada, los médicos tomaron varias muestras de ambos, como el cordón umbilical, el líquido amniótico, la primera leche materna o de la garganta de los pequeños. Según publican en Frontiers in Pediatrics, todas han dado negativo en las pruebas.

Los recién nacidos no presentaron ninguno de los síntomas y niveles propios de la Covid-19 y que sí tenían sus madres, como tos, fiebre o linfopenia. Dos de ellos nacieron con erupciones cutáneas de origen desconocido que desaparecieron a los pocos días y sin necesidad de ser tratadas. Todos pesaron más de tres kilos.

"No podemos asegurar que la erupción se deba a la infección de la madre", dice en una nota la investigadora de la Universidad de Ciencia y Tecnología Huazhong (Wuhan) y coautora del estudio Yalan Liu. Salvo en un caso, en el que el parto se adelantó, los otros tres fueron por cesárea. "Para evitar infecciones provocadas por una transmisión perinatal o posnatal, nuestros obstetras consideraron que sería más seguro", añade la también pediatra del hospital Unión. Los recién nacidos reciben un baño de flora bacteriana materna durante su tránsito que es vital para su naciente sistema inmunitario, pero existía el riesgo de que también recibieran el virus. Pero tampoco se infectó el pequeño nacido por parto vaginal.

También nacieron por cesárea otros nueve niños de madres infectadas internadas en otro hospital, también de Wuhan. Como en el estudio anterior, en este publicado en The Lancet hace unas semanas los resultados indican que tampoco ninguno de los pequeños recibió el coronavirus de su madre. No tomaron muestras ni de la mucosa vaginal ni del canal del parto, por lo que tampoco pudieron determinar el grado de riesgo de un parto natural. Así que, al menos en los nacimientos por cesárea, parece que el coronavirus de la madre no pasa al hijo. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo reducido de ambas muestras.

"Tenemos más casos y análisis y hemos ampliado la muestra", aclara el profesor del departamento de ginecología y obstetricia del hospital universitario de la Universidad Zhongnan y principal autor de este segundo trabajo Yuanzhen Zhang. "Nuestros resultados sobre la propagación vertical coinciden con los de los otros estudios", comenta en un correo. Esperan poder dar a conocer sus últimos resultados en unos días.

El viernes pasado se conocía el primer caso de un recién nacido que había dado positivo por coronavirus en el Reino Unido. Zhang, que dice no conocer los detalles de este caso, destaca que la madre fue diagnosticada después de que el pequeño naciera y solo entonces se le hizo la prueba, por lo que el contagio se podría haber producido una vez que había nacido. "Es difícil determinar si hay transmisión vertical en un caso donde la situación de protección era desconocida", opina el médico chino.