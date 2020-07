Los ponen ´out´

De los más de 700 peloteros dados de baja en las Ligas Menores de Estados Unidos, 19 son mexicanos.

Entre los tricolores está el jalisciense Adrián Rodríguez, que desde 2015 lanzaba en sucursales de los Rojos de Cincinnati, hasta que fue cortado el 1 de junio.

"Nunca me notificaron del recorte que hubo. Esto fue de un día para otro. Nos tomó de sorpresa, fue algo que no nos esperábamos.

"A mí me avisaron el día 29 de marzo, fue por vía telefónica que me dijeron. El coordinador del equipo me llamó y me dijo que el día 1 de junio se iba a hacer oficial", comentó el pitcher de 23 años.

Pese a no recibir un salario fijo de la organización, durante la pandemia por Covid-19 se les otorgó a los beisbolistas un apoyo económico, que ahora ya no hay.

"El recorte principalmente nos afecta en lo económico porque la MLB nos estaba apoyando con algo durante la pandemia, y ahora, con este recorte, ya no vamos a tener este apoyo. También en lo moral: uno está en casa entrenando en lo que puede y recibir esta noticia de un día para otro es algo que no se esperaba.

"La verdad lo tomamos muy de sorpresa, mi familia y yo, que me hayan dejado libre de esta manera. Si estuviéramos en temporada uno diría: ´a lo mejor no estoy en forma, no estoy rindiendo, no estoy dando lo mejor de mí´. En una pandemia así la verdad si nos tomó muy de sorpresa, y pues mi familia apoyándome", aseguró.

El joven relevista pertenece a los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), equipo con el que jugará este año en caso de haber temporada.

"Sí, claro que es una opción. De hecho, ya había hablado con el gerente anteriormente y ya quedamos que cuando se reanude todo voy a participar en la Liga Mexicana", finalizó Rodríguez.