¡Los pone virus ´out´!

Los peloteros de la Liga Mexicana de Beisbol tuvieron que pedir dinero prestado a sus equipos para sobrevivir en esta contingencia por el Covid-19.

Ante el atraso del inicio de la temporada, que estaba programado para el 6 de abril, los jugadores, que reciben su salario a partir del primer juego, llegaron a un acuerdo con los clubes para contar con una cantidad mensual de su paga.

"Ahorita el pelotero no está percibiendo salario, el pelotero empieza a percibir salario cuando se empieza la temporada", expresó a Grupo REFORMA Grimaldo Martínez, gerente deportivo de los Sultanes.

"Lo que se hizo como una manera de ayudarlos es que se les están proporcionando préstamos a los jugadores, estamos hablando de toda la Liga, no sólo Sultanes. Llegaron a un común acuerdo de prestarles cierta cantidad a cada pelotero de manera mensual para que subsistan y ya cuando empiece la temporada se harían cuentas".

>>¿Ellos están aceptando los préstamos?

"La mayoría sí lo aceptó, pero muchos no lo necesitaron. Hay muchos peloteros que se administran muy bien y ganan muy buen dinero entre verano e invierno y les da para tener un ahorrado y sí hubo muchos, hablo de todos los equipos, no sólo de nosotros, que tenemos casos que no solicitaron préstamos".

El directivo, mencionó que el acuerdo tiene aproximadamente una semana de haberse realizado.

>>¿Qué porcentaje de jugadores de Sultanes pidieron préstamos?

"Aproximadamente el 70 por ciento del roster sí solicitó préstamo".

La temporada de verano es de cinco meses, pero debido al nuevo coronavirus podría quedar en tres o incluso dos, lo que bajaría las percepciones no sólo de los jugadores, sino también de los equipos, ya que la mayoría se mantiene de las entradas a los estadios y los esquilmos.

En caso de que se reanude la Liga y se tenga que jugar a puerta cerrada, buscarán el apoyo de una televisora para poder pagarle a los jugadores.

"Ése sería ya otro caso muy extremo. Se están haciendo números y hablando con compañías televisoras a ver si nos es factible, ya como un último recurso sacar una temporada corta, a lo mejor de dos meses, dos meses y medio a puerta cerrada", mencionó Martínez.

"Es esencial el apoyo de una televisora fuerte, porque no se tendrían ingresos, no se podría vender cerveza, alimentos, nada. Están tratando (la Liga) que se compense un poco para poder pagarle los salarios a los peloteros, porque eso es lo complicado".

La Liga Mexicana, por lo pronto, está con dos outs en la novena entrada y perdiendo por una carrera.