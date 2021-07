Los palestinos ven la victoria en la tregua de Gaza mientras Israel advierte a Hamas

La guerra de 11 días dejó más de 200 muertos, la gran mayoría palestinos, y provocó una devastación generalizada en la ya empobrecida Franja de Gaza gobernada por Hamas. Pero los bombardeos de cohetes que paralizaron la vida en gran parte de Israel fueron vistos por muchos palestinos como una respuesta audaz a los abusos israelíes percibidos en Jerusalén, el corazón emocional del conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió contra nuevos ataques y dijo: "Si Hamas cree que toleraremos una llovizna de cohetes, está mal". Prometió responder con "un nuevo nivel de fuerza" contra la agresión en cualquier lugar de Israel.

El líder israelí, que ha enfrentado críticas de su base de halcones por poner fin a la ofensiva prematuramente, dijo que Israel había hecho "cosas nuevas y atrevidas, y esto sin verse arrastrado a aventuras innecesarias". Añadió que las fuerzas israelíes habían causado "el máximo daño a Hamas con un mínimo de bajas en Israel".

Los ataques israelíes mataron a más de 200 militantes, incluidos 25 comandantes de alto rango, y afectaron a más de 100 kilómetros (60 millas) de túneles militantes, dijo Netanyahu.

La tregua se enfrentó a una prueba temprana cuando estallaron enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí después de las oraciones del viernes en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, un lugar sagrado en Jerusalén que es sagrado para judíos y musulmanes. No estaba claro qué provocó la violencia.

La policía disparó granadas paralizantes y gases lacrimógenos, y los palestinos arrojaron piedras y al menos una bomba incendiaria después de que cientos participaron en una manifestación de celebración en la que ondearon banderas palestinas y de Hamas y vitorearon al grupo militante. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía a principios de este mes fueron uno de los principales desencadenantes de la guerra.

Los manifestantes también se enfrentaron con las tropas israelíes en partes de la ocupada Cisjordania, que ha sido testigo de violentas manifestaciones en los últimos días vinculadas a Jerusalén y Gaza.

Miles de personas salieron a las calles de Gaza cuando se estableció el alto el fuego a las 2 am. Hombres jóvenes ondearon banderas palestinas y de Hamas, repartieron dulces, tocaron bocinas y encendieron fuegos artificiales. Las celebraciones también estallaron durante la noche en Jerusalén oriental y en toda la Cisjordania ocupada. Israel capturó los tres territorios en la guerra de 1967 y los palestinos los quieren para su futuro estado.

Se reabrió un mercado al aire libre en la ciudad de Gaza que estuvo cerrado durante la guerra y se pudo ver a los compradores abastecerse de tomates frescos, repollo y sandías. Los trabajadores con chalecos de tráfico naranja barrieron los escombros de las carreteras circundantes.

"La vida volverá, porque esta no es la primera guerra y no será la última guerra", dijo el dueño de la tienda Ashraf Abu Mohammad. "El corazón está dolorido, ha habido desastres, familias borradas del registro civil y esto nos entristece. Pero este es nuestro destino en esta tierra, ser pacientes ".

Había poco que celebrar en la ciudad norteña de Beit Hanoun, muy afectada, donde los residentes, muchos de los cuales habían perdido a sus seres queridos, inspeccionaron las casas destruidas.

"Vemos una destrucción tan grande aquí, es la primera vez en la historia que vemos esto", dijo Azhar Nsair. "El alto el fuego es para las personas que no sufrieron, que no perdieron a sus seres queridos, cuyas casas no fueron bombardeadas".

Al igual que las tres guerras anteriores, la última ronda de combates terminó de manera inconclusa. Israel afirmó que infligió graves daños a Hamas con cientos de contundentes ataques aéreos, pero una vez más no pudo detener los cohetes.

Hamás también reclamó la victoria, pero enfrenta el enorme desafío de reconstruir en un territorio que ya sufre un alto desempleo y un brote de coronavirus.

Al menos 243 palestinos murieron, incluidos 66 niños, con 1.910 personas heridas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no enumera el número de combatientes y civiles. Doce personas murieron en Israel, incluido un niño de 5 años y una niña de 16 años.

En Gaza, los rescatistas todavía estaban recuperando cadáveres de zonas en las que era demasiado peligroso entrar. Cinco fueron recogidos el viernes en la ciudad sureña de Khan Younis, incluido el de un niño de 3 años, dijo el servicio de emergencia de la Media Luna Roja.

La lucha comenzó el 10 de mayo, cuando los militantes de Hamas en Gaza lanzaron cohetes de largo alcance hacia Jerusalén. El bombardeo se produjo después de días de enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en Al-Aqsa. Las tácticas de mano dura de la policía en el complejo y la amenaza de desalojo de decenas de familias palestinas por colonos judíos habían avivado las tensiones.

Las reclamaciones contrapuestas sobre Jerusalén se encuentran en el corazón del conflicto y han desencadenado repetidamente episodios de violencia.

El alto el fuego fue negociado por el vecino Egipto después de que Estados Unidos presionó a Israel para que pusiera fin a la ofensiva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planea visitar la región "para discutir los esfuerzos de recuperación y trabajar juntos para construir un mejor futuro para israelíes y palestinos". dijo el Departamento de Estado.

Hamas y otros grupos militantes dispararon más de 4.000 cohetes contra ciudades israelíes, lanzándolos desde áreas civiles. Docenas aterrizaron tan al norte como la bulliciosa capital comercial de Tel Aviv.

Mientras tanto, Israel llevó a cabo cientos de ataques aéreos contra lo que dijo que era la infraestructura militar de Hamas.

Estados Unidos, el aliado más cercano e importante de Israel, inicialmente respaldó lo que dijo que era el derecho de Israel a la autodefensa contra el lanzamiento indiscriminado de cohetes. Pero a medida que la lucha se prolongó y las muertes aumentaron, los estadounidenses presionaron cada vez más a Israel para que detuviera la ofensiva.

El presidente Joe Biden dio la bienvenida al alto el fuego. Dijo que Estados Unidos estaba comprometido a ayudar a Israel a reabastecer su suministro de misiles interceptores y a trabajar con la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente, no con Hamás, para proporcionar ayuda humanitaria a Gaza.

Netanyahu se enfrentó a fuertes críticas de miembros de su base nacionalista y dura. Gideon Saar, un ex aliado que lidera un pequeño partido opuesto al primer ministro, calificó el alto el fuego como "vergonzoso". Itamar Ben Gvir, jefe del partido Poder Judío de extrema derecha, tuiteó que el alto el fuego fue "una grave rendición al terrorismo y los dictados de Hamas".

En un desarrollo potencialmente dañino para el líder israelí, los militantes palestinos afirmaron que Netanyahu había acordado detener más acciones israelíes en la mezquita de Al Aqsa y suspender los desalojos planeados de palestinos en el cercano vecindario de Sheikh Jarrah. Un funcionario egipcio dijo solo que las tensiones en Jerusalén "se abordarán".

Unos 58.000 palestinos buscaron refugio en las abarrotadas escuelas de la ONU en medio de un brote de coronavirus. Miles regresaron a sus hogares cuando la tregua se estableció.

La lucha asestó otro golpe a la ya decrépita infraestructura de Gaza. El pequeño territorio costero, hogar de más de 2 millones de palestinos , ha estado bajo un bloqueo israelí-egipcio desde que Hamas tomó el poder de las fuerzas leales al presidente palestino Mahmoud Abbas en 2007, limitando su autoridad a partes de la ocupada Cisjordania.

La Organización Mundial de la Salud dice que 30 instalaciones de salud en Gaza resultaron dañadas, con una clínica destruida y otra con daños importantes. Un ataque aéreo dañó la única instalación en Gaza que procesaba pruebas de coronavirus, lo que obligó a detener las pruebas en el territorio .

Fabrizio Carboni, director regional para el Cercano y Medio Oriente del Comité Internacional de la Cruz Roja, calculó que había "varios cientos" de artefactos explosivos sin detonar esparcidos en Gaza, y agregó que los suministros médicos eran una necesidad urgente.