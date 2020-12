Los países pobres enfrentan una larga espera para recibir vacunas a pesar de las promesas

NUEVA DELHI.

Con estadounidenses, británicos y canadienses arremangándose para recibir vacunas contra el coronavirus, la ruta para salir de la pandemia ahora parece clara para muchos en Occidente, incluso si la implementación llevará muchos meses. Pero para los países más pobres, el camino será mucho más largo y accidentado.

La ambiciosa iniciativa conocida como COVAX creada para garantizar que todo el mundo tenga acceso a las vacunas COVID-19 ha asegurado solo una fracción de los 2 mil millones de dosis que espera comprar durante el próximo año, aún no ha confirmado ningún acuerdo real para enviar vacunas y tiene poco efectivo.

El virus que ha matado a más de 1,6 millones de personas ha expuesto grandes desigualdades entre países, ya que los frágiles sistemas de salud y las economías más pequeñas a menudo se vieron más afectados. COVAX fue creada por la Organización Mundial de la Salud, la alianza de vacunas GAVI y CEPI, una coalición global para combatir epidemias, para evitar la estampida internacional de vacunas que ha acompañado a brotes pasados y reforzaría esos desequilibrios.

Pero ahora, algunos expertos dicen que las posibilidades de que las vacunas contra el coronavirus se compartan de manera justa entre las naciones ricas y el resto se están desvaneciendo rápidamente. Con el suministro de vacunas actualmente limitado, los países desarrollados, algunos de los cuales ayudaron a financiar la investigación con dinero de los contribuyentes, están bajo una tremenda presión para proteger a sus propias poblaciones y están comprando vacunas. Mientras tanto, algunos países más pobres que se adhirieron a la iniciativa están buscando alternativas por temor a que no funcione.

"Es matemática simple", dijo Arnaud Bernaert, director de salud global del Foro Económico Mundial. De las aproximadamente 12 mil millones de dosis que se espera que produzca la industria farmacéutica el próximo año, los países ricos ya han reservado alrededor de 9 mil millones de dosis. "COVAX no ha asegurado suficientes dosis, y la forma en que puede desarrollarse la situación es que probablemente solo recibirán estas dosis bastante tarde".

Hasta la fecha, el único acuerdo legalmente vinculante de COVAX es de hasta 200 millones de dosis, aunque eso incluye la opción de pedir varias veces esa cantidad de dosis adicionales, dijo el portavoz de GAVI James Fulker. Tiene acuerdos para otros 500 millones de vacunas, pero esos no son legalmente vinculantes.

Los 200 millones de dosis provendrán del Serum Institute of India, la compañía que probablemente hará una gran parte de las inyecciones de coronavirus destinadas al mundo en desarrollo. El director ejecutivo Adar Poonawalla dice que tiene un pedido confirmado de 100 millones de dosis de una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca y una de Novovax.

"No tenemos nada más por escrito", dijo a The Associated Press. "Si quieren más, tendrán que hacer más pedidos".

Dijo que la falta de compromiso de COVAX significará una espera mucho más larga para las personas en los países en desarrollo. Poonawalla también señaló que la primera prioridad de su empresa sería hacer vacunas para India, que ha sugerido que quiere al menos 300 millones de vacunas. Es probable que la India no pueda tomar todos a la vez, pero un gran pedido podría retrasar la distribución de vacunas para otras partes del mundo en desarrollo, dijo Poonawalla.

Cuando se le preguntó el martes por qué el Serum Institute solo fue contratado para producir 200 millones de vacunas para COVAX, el Dr. Bruce Aylward de la OMS dijo que regresarían a la compañía "para asegurarse de que tengan las garantías que necesitan". Dijo que el Serum Institute era "absolutamente crucial para el suministro de muchas vacunas".

Lo que posiblemente ralentice aún más el proceso es que ni la vacuna AstraZeneca ni la Novovax han sido autorizadas por ninguna agencia reguladora todavía, y cualquier inyección distribuida por COVAX probablemente necesitará la aprobación de la OMS. COVAX no tiene suministros de las dos vacunas que parecen ser más efectivas hasta ahora: la inyección de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. El Reino Unido ya ha comenzado a administrar la vacuna Pfizer , y Estados Unidos y Canadá la están implementando esta semana. Algunos países del Golfo también lo han autorizado.

Aún así, GAVI dijo que "apuntan a comenzar a implementar vacunas seguras y efectivas para COVAX (países miembros) a escala dentro del primer y segundo trimestre del Año Nuevo".

Incluso con las vacunas en la mano, los lanzamientos tomarán muchos meses en los países ricos, y muchos países en desarrollo enfrentan serios desafíos logísticos que se sumarán a los retrasos, señaló el Dr. Gagandeep Kang, experto en enfermedades infecciosas del Christian Medical College en Vellore, en el sur. India.

Altos funcionarios de la OMS han reconocido en privado que los intentos de asignar la vacuna de manera justa a través de la iniciativa son defectuosos, a pesar de elogiar públicamente su éxito.

"Todo el llamado a la solidaridad mundial se ha perdido en su mayoría", dijo la Dra. Katherine O'Brien, jefa de vacunas de la OMS, durante una discusión interna reciente, una grabación de la cual fue obtenida por AP.

Cuando se le pidió que aclarara sus comentarios, O'Brien dijo en un correo electrónico que "todos los países deberían tener acceso a las vacunas COVID-19, lo antes posible".

Además de las dificultades de COVAX, O'Brien señaló en una conferencia de prensa este mes que todavía faltaban $ 5 mil millones para comprar las dosis que planea obtener el próximo año.

Según un informe que GAVI emitió antes de una reunión de esta semana, la propia alianza concluyó que el riesgo de que COVAX falle es "muy alto", y dijo que se "estableció en un tiempo récord y tiene que navegar por territorio desconocido".

John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, criticó a los países occidentales por comprar el suministro mundial de vacunas "por encima de sus necesidades, mientras que nosotros en África todavía estamos luchando con el (esfuerzo) COVAX".

Sin tener certeza sobre qué inyecciones funcionarían, los gobiernos se apresuraron en los últimos meses para firmar múltiples acuerdos para garantizar que sus ciudadanos tuvieran al menos algunas inyecciones de COVID-19. Canadá, por ejemplo, compró casi 200 millones de vacunas, lo suficiente para cubrir su población de 38 millones aproximadamente cinco veces.

Nkengasong calificó la idea de que la gente en los países ricos se inmunizaría mientras que los africanos se quedarían sin "un problema moral".

Más allá de la ética, los expertos señalan que no proteger a las personas en el mundo en desarrollo dejará una reserva de coronavirus que podría provocar nuevos brotes en cualquier momento.

En medio de los temores de que COVAX no pueda cumplir, algunos países en desarrollo se están retirando por completo o buscan sus propios acuerdos privados. A principios de este mes, la pequeña nación insular del Pacífico de Palau anunció que abandonaba la iniciativa y que, en su lugar, recibiría vacunas donadas de Estados Unidos. Otros países de ingresos bajos y medianos, incluidos Malasia, Perú y Bangladesh, se han mantenido en la iniciativa, pero también han firmado recientemente sus propios acuerdos con las farmacéuticas como un Plan B.

Anban Pillay, del Ministerio de Salud de Sudáfrica, dijo que unirse a COVAX era solo una medida provisional antes de firmar acuerdos bilaterales con compañías farmacéuticas.

Kate Elder, asesora de políticas de vacunas de Médicos sin Fronteras, dijo que "cada vez parece más que el barco navega hacia la distribución equitativa de vacunas", y GAVI, la OMS y otros deben discutir cómo aumentar la fabricación de vacunas.

Con ese fin, Sudáfrica e India han pedido a la Organización Mundial del Comercio que renuncie a algunas disposiciones que regulan los derechos de propiedad intelectual para facilitar a los fabricantes de países pobres la fabricación de medicamentos y vacunas COVID-19. Pero muchos países ricos se muestran reacios a hacerlo.

A medida que más países occidentales autoricen la vacuna, "la diferencia entre las personas de los países ricos que se vacunan y la falta de vacunas en el mundo en desarrollo será bastante marcada", dijo Anna Marriott, directora de políticas de salud de Oxfam. "Y solo prolongará la pandemia".