Los niños no se roban

Durante este regreso a clases es preferible no subir fotografías de los niños acudiendo a los planteles ni dar información de su edad, grupo o zona, así lo recomienda el área de Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en la ciudad para evitar el robo y otros delitos infantiles.

Tita Ernestina Carmona, titular de la dependencia reconoció que estas prácticas los podría convertir en víctimas de tráfico de órganos, explotación laboral o sexual. "Hay personas que se dedican a espiar a las familias, ven cuántos hijos tiene, a que se dedican, a qué hora llegan, a qué hora salen y si los padres suben fotos exhibiendo al menor, su ubicación o los turnos de clases, facilita el delito, los ciudadanos parecieran exagerados pero en el tema de prevención nunca hay limites".

En la lista de recomendaciones también se incluye llevarlos a las escuelas, asegurar que se interesó al plantel, no dejarlos solos en casa, prohibirles contestar teléfonos fijos o celulares,no proporcionar datos, evitar que desconocidos tomen fotografías, mantenerlos vigilados en áreas comerciales, no enviarlos por mandados,solicitar referencias del personal que los ciudad, evitar estacionarse junto a autos polarizados y llevarlos en todo momento de la mano.

Sin denuncias

Pese a que en los últimos días se han incrementado los reportes de delitos infantiles en redes sociales, Ernestina Carmona aseguró que ninguno de ellos ha llegado a las instancias correspondientes.

"El delito como tal no se ha visto, lo que sí ocurre son extravíos, es decir ausencias de menores que son ubicados en menos de 8 horas y el robo se considera cuando se denuncia que la niña o el niño no llegó a cierto lugar y que no aparece pese a las labores de búsqueda".

¿Qué hacer?

En el nuevo ciclo escolar se recomienda que ante la imposibilidad de recoger a los niños se organicen roles entre los padres para llevarlos a casa, colgarles un gafete con los datos de nombre, domicilio y un teléfono de contacto, enseñarles a usar un silbato que podrán sonar si se sienten inseguros.

Recomendaciones

>No acercarse a vehículos desconocidos.

>No dejarlos solos en casa.

>Prohibirles hablar con extraños

>Prohibirles contestar teléfonos fijos o celulares

>No proporcionar datos personales

>Alertarlos de los peligros

>Llevarlos de la mano

>Evitar que les tomen fotografías

>No enviarlos a mandados

>Vigilarlos en lugares públicos

Prevención:

>Gafete con datos personales

>Portar un silbato

>Organizar roles de traslado