Los momentos que han marcado el año de Melania Trump

El bajo perfil de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha visto interrumpido este año por algunas apariciones y declaraciones. La esposa del presidente Donald Trump da información a cuentagotas, pero cuando lo hace, desencadena una cascada mediática. El interés del público por la exmodelo ha provocado que se identifique como "la persona más acosada del mundo".

Ignorar el protocolo tras el escándalo de Stormy Daniels

La filtración de que mientras Melania Trump se recuperaba del parto de su hijo Barron —nacido en 2006— su marido, Donald Trump, le fue infiel con la actriz porno Stormy Daniels marcó un turbulento inicio del año. Los abogados del republicano pagaron 130.000 dólares (113.000 euros) a cambio de que guardara silencio. La primera dama también calló. Melania canceló sus planes de viajar con el mandatario a Davos y rompió el protocolo al llegar separada de su marido al discurso del estado de la Unión. La única interacción del matrimonio fue un ligero saludo con la mano que hizo el presidente hacia el palco de Melania antes de comenzar su intervención.

Es común que las primeras damas lideren una campaña con peso social durante los mandatos. Dieciséis meses después de asumir el papel en la Casa Blanca, Melania Trump anunció Be Best (Sé el Mejor), un proyecto para combatir el ciberacoso, entre otros problemas que afectan a los niños. Según el diario The Washington Post, en marzo de este año la primera dama invitó a los altos ejecutivos de Twitter, Facebook y otras compañías tecnológicas, a la Casa Blanca. "Soy muy consciente de que la gente es escéptica de que yo discuta este tema", le dijo al grupo, y agregó: "Pero tenemos que encontrar una mejor manera de hablar el uno con el otro, de estar en desacuerdo el uno con el otro, de respetarse el uno al otro". Llamó la atención la cruzada personal considerando que su marido tiende a descalificar a quienes piensan distinto de él en Twitter.

A comienzos de junio Melania Trump apareció ante los focos tras no dejarse ver en veintisiete días. La operación de riñón a la que fue sometida la primera dama a mediados de mayo fue la razón oficial de su alejamiento mediático. Sin embargo, el largo periodo de recuperación dio pie a especulaciones, que ella misma se encargó de acallar por Twitter. Esto llamó la atención porque no es muy asidua a referirse a asuntos personales en su cuenta oficial de primera dama. "Veo que los medios están trabajando horas extra especulando dónde estoy y qué estoy haciendo. ¡Quédense tranquilos, estoy aquí en la Casa Blanca con mi familia, sintiéndome genial y trabajando duramente para los niños y el pueblo estadounidense!".

En medio de la criticada política de tolerancia cero, que implicó la separación de familias migrantes detenidas en la frontera, Melania Trump viajó por sorpresa a McAllen, Texas, para visitar un albergue de menores sin papeles. Su única misión era mitigar los daños causados por la medida implementada por el presidente estadounidense, pero lo hizo con tan mala fortuna que no se le ocurrió lucir otra prenda que una chaqueta de Zara con el lema: "La verdad es que no me importa, ¿a ti?". La portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham, defendió que no había ningún mensaje oculto y que lo importante era su visita a Texas. Sin embargo, la primera dama dijo a ABC News: Me puse la chaqueta "para la gente y para los medios de izquierda que me están criticando. Y quiero mostrarles que no me importa".

El último episodio protagonizado por la primera dama ocurrió el pasado noviembre. Sin duda, uno de los que más ha llamado la atención por lo inaudito. La portavoz de Melania Trump emitió un comunicado en el que la primera dama pedía la destitución de la consejera adjunta de seguridad nacional, Mira Ricardel. La número dos de John Bolton había chocado en varios asuntos con la esposa del presidente Donald Trump, que finalmente se impuso en el órdago y logró la destitución de Ricardel. "Es la posición de la Oficina de la Primera Dama de que ella ya no se merece el honor de servir en esta Casa Blanca", dijo entonces, sobre Ricardel, la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham.