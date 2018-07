Los mexicanos no podrán votar en Estados Unidos

Brownsville, Tx.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa a los ciudadanos mexicanos que radican o se encuentran en el extranjero que el domingo 1 de julio, conforme a las disposiciones electorales emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), no será posible votar en las Embajadas y Consulados de México en el exterior.

La Cancillería recuerda que el INE es un órgano autónomo y que, por tanto, el gobierno federal no participa en la organización del proceso electoral.

Con base en los Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 (emitidos por el INE) y demás disposiciones aplicables en la material.

La única forma de emitir el voto desde el exterior fue exclusivamente por la vía postal, previo registro ante el INE, mismo que concluyó el pasado 31 de marzo, por lo que en este momento se descarta cualquier sufragio si no llego en tiempo y forma.

