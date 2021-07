Los mejores y peores papás

S i algo nos ha mostrado Hollywood es que ser padre no es una labor fácil, y que esta enorme tarea siempre puede tener dos lados: el luminoso y el oscuro.

STAR WARS: EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATACA (1980)

PAPÁ: DARTH VADER

Para empezar, la mayoría de los papás no le cortan la mano a su hijo con un sable de luz solo porque el niño lo rechazó. Como cualquier padre, se enfrenta a la petulancia de su descendencia. Sus métodos de castigo y estrangulamiento telequinético no ayudaron tampoco. Al final, Lord Vader se redime al matar a su jefe y salvar la galaxia, todo por el amor de su hijo. Aunque no por eso lo perdonamos del todo.

Lo que nos enseñó: invita a tus hijos al negocio familiar, aunque estos no quieran.

PAPÁ POR SIEMPRE (1993)

PAPÁ: DANIEL HILLARD

Daniel, interpretado magistralmente por Robin Williams, inicia la cinta siendo un padre terrible (su esposa se divorció de él y se llevó a sus hijos), pero se le ocurrió un plan increíble para compensarlos: se transformó en la Sra. Doubtfire y fingió ser una niñera británica para conocer mejor a sus hijos. Al final se convierte en un hombre y un padre mucho mejor.

Lo que nos enseñó: nada ni nadie puede interponerse entre el cariño de un padre y sus hijos.

THIS BOY´S LIFE (1993)

PAPÁ: DWIGHT HANSEN

Robert De Niro ha interpretado a muchos padres a lo largo de su carrera, pero Dwight Hansen es, por mucho, el peor de todos. Sedujo a la madre de Toby (Leonardo DiCaprio) y se casó con ella sólo para explotarla, con la fachada de ser un hombre ejemplar. No tardó en mostrar su verdadero ser al abusar física y verbalmente de su hijastro. Es uno de los grandes monstruos paternos que ha dado el cine.

Lo que nos enseñó: no hay que desperdiciar comida nunca.

MMALCOLM EL DE EN MEDIO (2000-2006)

PAPÁ: HAL WILKERSON

Puede que Hal no haga las cosas según las reglas y quizás no es el más hábil a la hora de liderar a su familia, pero seamos sinceros, probablemente sea el padre más divertido que alguien podría desear. Además, Bryan Cranston se merece puntos extras por ofrecernos hasta ahora a Hal y a Walter White (de Breaking Bad), un papá odioso que pone en peligro a sus seres queridos más de una vez. Eso sí es ser camaleónico.

Lo que nos enseñó: debes hacer un esfuerzo constante por conocer a tus hijos.

FAMILY GUY (1999-A LA FECHA)

PAPÁ: PETER GRIFFIN

Es el modelo perfecto para entender lo que es la paternidad horrible y tóxica. Constantemente degrada a sus hijos (en especial a Meg, a quien incluso ha tratado de vender al mejor postor), y lo único en lo que es bueno es para bañarse con cerveza, comer y, en general, ser un pésimo hombre de familia. Bueno, ni siquiera Homero, de Los Simpson, ha llegado a caer tan bajo como Peter en lo que a ser padre se refiere.

Lo que nos enseñó: toda su existencia es un ejemplo de lo que NO se debe hacer como papá.

EL REY LEÓN (1994)

PAPÁ: MUFASA

Rey de las Tierras del Orgullo (Pride Lands) y padre del rebelde Simba. Basta un vistazo rápido a la relación con su cachorro, para recibir como audiencia más de una enseñanza paternal. Incluso tras ser asesinado por su envidioso hermano Scar, Mufasa se las arregla para manifestarse en el cielo y en el corazón de Simba para seguirlo guiando en el camino del bien.

Lo que nos enseñó: "Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope".

EL PADRASTRO (1987)

PAPÁ: JERRY BLAKE

Mucho antes de que fuera el personaje más enigmático de Lost, el papel más conocido de Terry O´Quinn residía en esta joya slasher poco recordada, en la que dio vida a un tipo con la enorme habilidad de infiltrarse en familias sin un padre. El problema es que, cuando se aburría, mataba a su familia y salía a buscar una nueva. Lo más escalofriante es que la cinta ¡está basada ligeramente en un caso real!

Lo que nos enseñó: "papá lo sabe todo y siempre tiene la razón".

MODERN FAMILY (2009-2020)

PAPÁ: PHIL DUNPHY

Phil (Ty Burrell) era un hombre taaan apasionado por la paternidad que a veces no podías evitar sentir vergüenza y pena por él. Pero a pesar de sus ridículos trucos de magia y sus aburridas bromas de papá, nunca defraudaba a sus hijos. Siempre estaba ahí para animarlos, aunque con una gran cantidad de bromas tontas.

Lo que nos enseñó: "Actúa como un padre, pero habla como un amigo".

EL RESPLANDOR (1980)

PAPÁ: JACK TORRANCE

¿Por dónde empezar? Muchos creen que al llegar al Hotel Overlook el personaje de Jack Nicholson perdió la cabeza, aunque siendo sinceros desde antes ya daba indicios de locura. La residencia embrujada pudo ayudar en algo, pero un hombre que culpa a su familia por sus fallas, está constantemente borracho, quiere moler a golpes a su esposa con un bat de béisbol y persigue a su hijo con una hacha, es un pésimo papá.

Lo que nos enseñó: cuando papá esté estresado, lo mejor es no molestarlo.

AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

PAPÁ: THANOS

Acabó con la mitad de la vida en el Universo y desmanteló planetas en toda la galaxia sin remordimiento alguno. Por si fuera poco, "sacrificó" (en otras palabras, mató sin corazón) a su hija adoptiva, a esa que decía amar tanto, a la vez que torturó psicológicamente a su otra pequeña, quien terminó creciendo resentida y siguiendo una vida criminal. ¿Y se cree un salvador? ¡Pff, por favor!

Lo que nos enseñó: toda meta en la vida requiere un sacrificio.

BUSCANDO A NEMO (2003)

PAPÁ: MARLIN

Quizás el padre más nervioso y sobreprotector del océano, quien entra en pánico cuando un buzo se lleva a su hijo Nemo. Pese a ser miedoso e inseguro, luchó con valentía contra tiburones y medusas, conquistó las corrientes más rápidas y se alió con un pez con pérdida de memoria a corto plazo, todo para rescatar a su pequeño. Eso lo convierte en uno de los mejores papás de todos los tiempos.

Lo que nos enseñó: el que persevera, siempre alcanza. Y confiar en otros, puede ser algo bueno.

LA VIDA ES BELLA (1997)

PAPÁ: GUIDO OREFICE

Guido (Roberto Benigni) es un hombre judío que llega a trabajar a una ciudad de la Toscana, donde se enamora de una chica gentil llamada Dora. Ambos tienen un hijo, el travieso e hiperactivo Giosuè. Cuando su pueblo es ocupado por la Alemania nazi y todos son llevados a un campo de concentración, será la labor de Guido proteger a su pequeño, aunque eso signifique crear un mundo imaginario e irreverente.

Lo que nos enseñó: nunca perder la capacidad de sorpresa y disfrutar la vida al máximo.