Los mejores looks Emmy 2019

Los Ángeles, California





Repasamos todos los looks de los invitados a la gala de premios de la Academia de Televisión de Estado Unidos; el desarrollo de esta clase de eventos no solo implica la entrega de los premios, sino que los artistas nominados lucen sus mejores atuendos en la alfombra roja.

Y no fue la excepción en esta septuagésima primera ceremonia de los premios Emmy donde los primeros en llegar a la gala estuvieron Sterling K. Brown de la serie "This is Us", Rhea Seehorn ("Better Call Saul"), Dascha Polanco ("Orange is the New Black"); etc.

También se hicieron presentes los destacados presentadores de shows nocturnos como John Oliver (HBO) y Stephen Colbert (CBS). De igual modo, las actrices de series como Mandy Moore ("This is Us") y Gwendoline Christie ("Game of Thrones").