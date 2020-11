Los libros también se ven en la pantalla... y a veces son mejores

La pregunta eterna siempre será: ¿qué es mejor?, ¿el libro o la serie? ¿la película o el libro? Y aunque las respuestas sean tan diversas, quizá lo mejor sea ambas. Lo cierto es que cada vez son más las producciones televisivas y cinematográficas que recurren a historias provenientes de libros.

Hoy se conmemora en México el Día Nacional del Libro y es en el país donde estás historias han encontrado un espacio que hace que dentro de plataformas como Netflix sean de los contenidos más vistos.

Por ello, en lo que resta de este 2020, el servicio online estrenará tres producciones basadas en obras escritas. Una de las más esperadas es "Cielo a medianoche", protagonizada por George Clooney y Demian Bichir, que narra la historia de un científico atrapado en el Ártico que contacta (en un mundo postapocalíptico) con una nave espacial que regresa a una Tierra devastada después de su misión en Júpiter; está basada en la novela de Lily Brooks-Dalton, recién publicada por Blackie books.

La otras dos producciones son la película argentina "El cuaderno de Tommy", basada en el libro de María Marie Vázquez, "El cuaderno de Nippur", una historia que hizo siete meses antes de morir de cáncer de ovario. El libro fue publicado seis meses después de su muerte.

La tercera, "Bridgerton", es una adaptación basada en la popular serie de libros de Julia Quinn y está realizada por Chris Van Dusen (Scandal), bajo el cobijo de Shondaland, compañía productora de la cineasta Shonda Rhimes (Grey´s Anatomy).

Otras de las producciones que se encuentran en la plataforma y que también están basadas en libros son "Gambito de dama", "Enola Holmes" y "La maldición de Bly Manor", producciones que han estado en el Top Ten del servicio desde su estreno.

Por su parte, "Buenos días Verónica", "Valeria", "Poco ortodoxa" y "Diablero" también han gozado de éxito. "Poco ortodoxa" está basada libremente en la autobiografía de Deborah Feldman unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots, reconocida este año con ocho nominaciones al Emmy, entre ellos, Dirección en Miniserie Dramática para la alemana Maria Schrader.