Los legisladores estatales republicanos buscan anular los límites federales de armas

Eso puede crear confusión para los oficiales que a menudo trabajan con la policía federal, dijo Daniel Isom, exjefe del Departamento de Policía de St. Louis, quien ahora es asesor principal de Everytown for Gun Safety. La ley federal juega un papel importante en algunas áreas, como mantener las armas lejos de los infractores de violencia doméstica.

Poner a los agentes locales en condiciones de decidir qué leyes hacer cumplir es lo último que necesita la policía en un momento en que ciudades como St. Louis están experimentando un aumento de los delitos violentos, dijo Isom.

"Este ha sido un año extremadamente desafiante tanto para las comunidades como para las fuerzas del orden, y pedir más tensión mental a los oficiales en este momento parece ser bastante desplazado", dijo. Las ventas de armas también han establecido récords mensuales en todo el país desde que se apoderó de la pandemia de coronavirus.

Isom está preocupado por una medida de Missouri aprobada por la Cámara estatal que permitiría que los departamentos de policía con oficiales que hacen cumplir las leyes federales de armas sean demandados y enfrenten una multa de $ 50,000. No es la primera vez que Missouri considera un proyecto de ley de este tipo, pero los partidarios señalaron que el presidente Joe Biden asumirá el cargo como una razón para aprobarlo ahora.

En Utah, el representante republicano Cory Maloy también hizo referencia a la administración entrante después de que la Cámara estatal aprobó su proyecto de ley con una disposición similar que prohíbe la aplicación de las leyes federales sobre armas. Muchos legisladores estatales republicanos ven los intentos de aprobar las restricciones federales de armas de fuego como una amenaza para la Segunda Enmienda.

"Realmente sentimos la necesidad de proteger esos derechos", dijo.

Varios estados aprobaron leyes similares bajo el entonces presidente Barack Obama, aunque los jueces han fallado en los tribunales. La mayor parte de la última generación de propuestas de anulación federales se centra en los agentes de policía dentro de sus estados que principalmente hacen cumplir las leyes estatales en lugar de las federales.

Si bien Biden ha pedido la prohibición de las armas de asalto , cualquier nueva legislación sobre armas probablemente enfrentará una subida cuesta arriba dada la polarización política que ha hecho tropezar a las administraciones pasadas. Los legisladores demócratas de los estados de tendencia conservadora también podrían unirse a los republicanos para oponerse a las nuevas restricciones de armas. Cualquier medida que pueda aprobarse tendrá un amplio apoyo, como la verificación de antecedentes de todas las ventas de armas, dijo el presidente de Everytown, John Feinblatt.

Esas dinámicas no han detenido a los legisladores estatales que quieren dar el primer paso para proteger los derechos de armas en sus estados. Se han introducido proyectos de ley federales de anulación en más de una docena de otros estados, incluidos Alabama, Arkansas, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Wyoming, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Virginia Occidental e Iowa. En Texas, el gobernador ha pedido que el estado se convierta en un santuario de la Segunda Enmienda.

En Arizona, una propuesta del Senado que fue aprobada por la cámara el miércoles permitiría demandar a los oficiales por hacer cumplir las restricciones federales de armas que el estado considera violaciones de la Segunda Enmienda. Potencialmente, podrían enfrentar cargos criminales. Un proyecto de ley en la Cámara no incluye esos castigos, pero su patrocinador, el representante republicano Leo Biasiucci, dijo que sería un claro rechazo de las restricciones federales sobre armas de estilo de asalto, cargadores de alta capacidad u otras armas de fuego.

"Pueden hacer eso a nivel federal, pero en Arizona no va a funcionar", dijo.

Su propuesta fue aprobada en la Cámara de Representantes la semana pasada a pesar de las objeciones de demócratas como el representante Daniel Hernández de Tucson, quien estuvo presente en el tiroteo de 2011 que hirió gravemente a la ex representante estadounidense Gabby Giffords. Si se convierte en ley, la medida sería inconstitucional y conduciría a una costosa pelea judicial, dijo.

Biasiucci compara su plan con el movimiento de los votantes de Arizona para legalizar la marihuana recreativa a pesar de que sigue siendo contra la ley federal. Los grupos de control de armas lo ven de otra manera.

"Las armas matan a la gente y se utilizan para crear un problema de seguridad pública, mientras que la marihuana en realidad no lo es", dijo Allison Anderman, asesora principal del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. "Lo que es probable que suceda si no se siguen las leyes de armas es que la gente muera como resultado".

Medidas similares aprobadas por la legislatura republicana en Montana fueron vetadas en años anteriores por el ex gobernador demócrata. Ahora, trabajando con un gobernador republicano, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley la semana pasada para prohibir a los funcionarios estatales hacer cumplir las prohibiciones federales de ciertas armas de fuego, municiones o cargadores.

Bajo la presidencia de Obama, la Legislatura aprobó una ley en 2009 que eximía de la ley federal las armas y municiones fabricadas en Montana. Finalmente fue anulado en los tribunales, pero varios estados aún siguieron con sus propias medidas de anulación. En 2013, dos hombres de Kansas intentaron usar la ley de anulación de ese estado para revocar sus condenas federales por posesión de armas de fuego no registradas, pero el desafío fue rechazado.

"El tema principal es la Cláusula de Supremacía", la parte de la Constitución que dice que la ley federal reemplaza a la ley estatal, dijo Jacob Charles, director ejecutivo del Centro de Derecho de Armas de Fuego de la Facultad de Derecho de Duke. Aun así, los proyectos de ley centrados en lo que la policía local puede y no puede hacer podrían aprobarse legalmente.

"Los estados no tienen la obligación de hacer cumplir la ley federal", dijo.