Los juegos de la Semana 17 que definirán los playoffs

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ya están definidos 10 de los 12 equipos que avanzarán a los playoffs, la Semana 17 de la NFL todavía tiene muchos partidos con implicaciones para la postemporada.

Conferencia Americana

Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens

Los Steelers buscan ser el segundo comodín de la conferencia. Para su fortuna, los Ravens descansarán titulares al tener asegurado ser el primer sembrado de la Americana.

Pittsburgh clasifica ganando más una derrota o empate de Titans. En caso de perder, tendría que combinarse una derrota de Titans, un triunfo de Colts, y que los Raiders no ganen.

Tennessee Titans vs Houston Texans

Los Titans tienen el destino en sus manos. Con una victoria avanzarán a la postemporada, si empatan dependerán que los Steelers no ganen. De perder, necesitarán que Pittsburgh pierda y los Colts no ganen.

Oakland Raiders vs Denver Broncos



Los Raiders prácticamente necesitan un milagro. Primero deberán ganar, y después esperar que pierdan Steelers y Titans, más una victoria de los Colts, y un triunfo de al menos un equipo entre Bears, Lions, Chargers o Patriots.

Miami Dolphins vs New England Patriots y Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers



En estos dos juegos se definirán al equipo que descansará la primera semana junto a los Ravens.

Los Chiefs necesitan ganar y que pierdan los Patriots para ser los segundos sembrados de la conferencia, cualquier otra combinación dejará a la franquicia de New England en dicha posición de privilegio.

Equipos clasificados: Ravens, Patriots, Chiefs, Texans y Bills

Conferencia Nacional

Philadelphia Eagles vs New York Giants

Los Eagles llevan ventaja en la lucha por la División Este. Si ganan o empatan estarán en playoffs. En caso de perder, dependerán que los Cowboys no ganen.

Washington Redskins vs Dallas Cowboys

Los Cowboys no tienen muchas opciones. Sólo les vale ganar y que los Eagles pierdan para ser campeones divisionales y pasar a postemporada.

Green Bay Packers vs Detroit Lions, New Orleans Saints vs Carolina Panthers y San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

En estos tres juegos se definirán a los dos equipos que descansarán la primera semana de playoffs.

Packers, Saints, 49ers y Seahawks tienen posibilidades de ser 1 o 2 en la Conferencia Nacional. Aunque también perdiendo con alguna combinación de resultados pueden terminar en la ronda de comodines.

Equipos clasificados:

49ers, Saints, Packers, Seahawks y Vikings.