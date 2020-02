Los Jefes de Kansas City ganan el Super Bowl LIV

El equipo de Jefes de Kansas City reaccionó en el último cuarto y conquistó el Super Bowl LIV, que para nada defraudó al imponerse 31-20 a 49´s de San Francisco con un notable mariscal de campo Patrick Mahomes.

Mahomes encaminó a los suyos para que la franquicia de Chiefs se hiciera del Vince Lombardi, su segundo tras 49 años de sequía, a pesar de que llegó a estar 10 puntos por detrás en el marcador, pero los Niners no pudieron finiquitar el duelo y tampoco despertar en el momento indicado.

