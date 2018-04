Los hijos más desconocidos de Julio Iglesias

Muchas veces Julio Iglesias se ha lamentado en público de haber sido un padre ausente para Chabeli, Julio José y Enrique, los tres hijos que tuvo con Isabel Preysler. Su vertiginosa carrera musical le llevaba de un lado para otro. Las ausencias fueron tantas que su matrimonio acabó en divorcio. Cuando volvió a ser padre, pasados los 50 años, se prometió que no volvería a sucederle lo mismo. Miguel Alejandro, de 19 años, Rodrigo, de 18, las gemelas Victoria y Cristina, de 16, y Guillermo, de 10, han llevado una vida muy distinta a la de sus hermanos mayores tanto a nivel familiar como mediático. De hecho, una de las cosas que más sorprende buceando en la historia de los hijos del cantante y Miranda Rijnsburger es que no hay fotos de ellos.

La vida de los cinco ha estado alejada de los focos mediáticos a diferencia de lo que sucedió con Chabeli, Julio José y Enrique a los que su padre elevó a tema de portada, y cuando no, era su madre la que lo hacía. La mayor incluso inspiró un disco de éxito De niña a mujer. La discreción que reina entre los Iglesias-Rijnsburger tiene que ver con la personalidad de su madre, una mujer que no se esconde pero que prefiere el segundo plano aunque en la intimidad del hogar manda y mucho.

En agosto, el cantante y la que fuera modelo holandesa celebraron su octavo aniversario de boda, aunque cuando se decidieron a darse el sí quiero ya llevaban 20 años juntos y habían tenido ya a sus cinco hijos. A los 74 años Julio Iglesias ha dicho lo que jamás antes se le había oído: "No entiendo mi vida sin Miranda". Pero la declaración no es totalmente exacta. La pareja desde hace mucho tiempo no vive junta. Miranda está instalada en Miami con sus niños y Julio Iglesias va y viene porque prefiere pasar más tiempo en Punta Cana y Bahamas.

La vida escolar de los cinco hijos menores del cantante transcurrió durante años en casa. El hecho de no haber asistido al colegio les permitió pasar inadvertidos. Una profesora se encargó de su formación y solo a final de curso acudían a un centro de estudios para poder comprobar que cumplían el nivel exigido. Pero en 2013, el cantante y su esposa estuvieron de acuerdo en que sus hijos se hacían mayores y debían relacionarse con otros compañeros. Así comenzaron sus estudios en el Miami Country Day School, situado en una de las zonas más lujosas de la ciudad.

En los últimos meses, los hermanos Iglesias Rijnsburger han dado un paso adelante. Las primeras han sido Victoria y Cristina. Las jóvenes se asomaron a la portada de la revista de cabecera de la familia, ¡Hola!, para protagonizar un reportaje y realizar sus primeras declaraciones. Todo ello de la mano de la firma Oscar de la Renta, el gran modisto fallecido en 2014 al que consideraban su tío. El posado se realizó en la casa de su viuda en Connecticut (EE UU). Antes de colocarse ante las cámaras, las jóvenes recibieron un mensaje de su padre: "Os quiero mucho. Sed felices y naturales". Su madre estuvo con ellas supervisándolo todo. Las jóvenes quieren ser modelos y, de momento, triunfan en las redes sociales donde acumulan miles de seguidores.

Miguel Iglesias Rijnsburger, el mayor de los cinco hijos de Julio y Miranda, ha sido estos días también noticia porque le han descubierto por las calles de Miami con una joven con quien sale desde hace más de un año. Se trata de Danielle Obolevitch, una chica rusa de 19 años que vive en Miami y es una gran aficionada al tenis. Pero lo más sorprendente es el gran parecido que guarda con Anna Kournikova, la pareja de Enrique y recientemente madre de mellizos.

Miguel ha heredado la pasión por la música de su padre pero él se dedica a producir. Trabaja junto a su hermano Rodrigo, que es el que quiere ser artista. Aunque el verdadero objetivo del mayor es ganarse la vida desde el otro lado del escenario, ya que estudia Finanzas y está interesado en los negocios, como reveló en una entrevista hace unos meses su hermano Julio José. El cantante también ayuda a Rodrigo a preparar su carrera musical a diferencia de lo que sucedió con Enrique, que lo hizo solo. El joven también lo contó a ¡Hola! "Mi sueño es llegar a ser un artista como mi padre y mi hermano. Me encantaría dedicarme toda su vida a la música".

La relación de los ocho hijos de Iglesias es escasa. Julio José, que suele trabajar con su padre, es quien más les trata. Enrique, que apenas se habla con su progenitor, tampoco les frecuenta aunque ellos se han declarado admiradores de su música y han acudido a algunos de sus conciertos. De hecho, algunas de las pocas fotos que hay de ellos se deben a estas visitas. Ahora todos ellos esperan el fallo del juez sobre la demanda de paternidad de Javier Sánchez-Santos, que asegura ser el noveno Iglesias.