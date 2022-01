Los Globos de Oro 2022 no se transmitirán en vivo

La HFPA ha vivido una serie de controversias derivadas de quejas de diversos cineastas y especialistas respecto a su anterior falta de diversidad tanto en sus miembros como en la elegibilidad de sus nominados.

Estas problemáticas llevaron a la cadena televisiva NBCUniversal, que había transmitido el evento año con año tras pagar alrededor de 60 millones de dólares por los derechos de emisión, a anunciar el pasado 10 de mayo que no firmarían contrato con la asociación para la siguiente edición de los galardones.

La empresa agregó que sigue creyendo que aunque la organización estaba comprometida a crear una nueva reforma significativa, era consciente que un cambio de tal magnitud requería tiempo y trabajo, por lo que decidió hacerse a un lado para permitirle lograrlo.

No obstante, el portavoz de la HFPA aclaró que la decisión actual de no transmitir por otro medio su gala del 2022 no tiene que ver con la falta de su acuerdo con NBC, aunque no se dio más detalles al respecto.

La ceremonia número 79 de los Globos de Oro, que se realizará el próximo domingo, será un evento sin alfombra roja y sin asistencia de medios y celebridades; únicamente podrán participar aquellos que hayan donado o apoyado al organismo desde hace años, así como los propios miembros del gremio.