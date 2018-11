Los gastos, más allá de la muerte

Morirse representa el descanso del cuerpo para la persona, pero para los familiares es un costo extra que no estaba previsto o que deben pagar poco a poco para que sus seres queridos tengan el descanso eterno.

Los costos van desde los 2 mil 418 pesos en los panteones municipales, mientras que en los privados desde los 44 hasta los 122 mil pesos.

EL SERVICIO MUNICIPAL

En los municipales hay cuatro panteones, pero solamente hay espacio para el de Jardines del Recuerdo que está ubicado en el ejido Santa Ana, donde pagan 2 mil 418 pesos, el impuesto es por abrir y cerrar la sepultura.

Además existe el velatorio municipal, que es un servicio para quienes no tienen recursos.

PRIVADOS

Tenga o no recursos, en caso de la muerte de un familiar hay dos opciones, usar los servicios privados o en su caso los municipales, que son más accesibles al bolsillo.

Por ejemplo se ofrecen tres paquetes en el servicio Gayosso: el Memorial que incluye un terreno con servicio funerario por 56 mil 945 pesos; en el paquete 2 Platino que incluye un terreno con servicio funerario por 58 mil 940 pesos y el paquete Oro con dos servicios funerarios por 53 mil 652 pesos.

Los paquetes los puedes pagar al contado con un 25% de descuento, por lo que salen más baratos y también existe la opción de mensualidades desde mil 581 pesos, mil 637 y mil 490 pesos al mes.

DE 44 HASTA LOS 100 MIL PESOS

El costo normal con descuento y contado -si se paga en estos días- sale en 44 mil pesos, sala de velación, terreno con cuatro gavetas y el preferencial que al pagar el paquete le dan escrituras del terreno y la ubicación se ocupe o no.

Para una sola persona hay tipo americano, le dan la ubicación cuando hay deceso y el preferencial, el cual tiene ubicación.

Cuando no se tiene previsto y no se tiene algún paquete se pagan 122 mil pesos que incluye: lote, cuatro gavetas, lapida, florero, cinco tapas exteriores y mantenimiento de por vida, toldo, silla, maestro de ceremonia y servicio funerario, etc.

Cuesta caro si no se previene

SERVICIO MUNICIPAL

$2,418

SERVICIO PRIVADO

$44 a 58,000

Cuando no se tiene previsto y no se tiene algún paquete se pagan... $122,000