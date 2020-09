Los gamers más tóxicos son los que usan Xbox: estudio

CIUDAD DE MÉXICO

Estudios han demostrado que jugar, incluso títulos violentos, no tiene una relación directa en el comportamiento de las personas en sociedad, al menos no en la mayoría. Sin embargo sí parece haber una diferencia entre quienes prefieren ciertas consolas, al menos esa es la conclusión de un estudio realizado por un sitio que compara las casas de apuestas online.

Los retos en los videojuegos pueden sacar lo mejor y peor de nosotros. La frustración y el enojo son parte de la diversión. Pero el sitio Top 10 Casinos quiso averiguar si había una diferencia entre los tipos de gamers y realizó un estudio para descubrir cuáles son los títulos que generan más enojo y en qué consolas. En el estudio se afirma que los jugadores de Xbox son los más tóxicos presentando niveles más altos de agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad en comparación con quienes usan su PC, PlayStation, Nintendo o su celular.

Se descubrió también que los jugadores masculinos son un 13% más agresivos en promedio que las jugadoras, con la mayor diferencia en la categoría de agresión física. En la encuesta se les preguntó a los gamers cuántos equipos de juego habían roto en el último año como resultado de sus hábitos de juego. De acuerdo con sus respuestas los jugadores más agresivos tienen un 25% más de probabilidades de dañar sus controles, consolas o los propios títulos.

Asimismo, en consonancia con sus mayores niveles de agresión, los hombres tenían un 55% más de probabilidades de romper el equipo de juego que las mujeres y, según la elección del juego principal, los jugadores de Call of Duty y FIFA fueron los más propensos a romper su equipo. Otra de las conclusiones a las que se llegó es que existe una correlación entre el tiempo dedicado al juego y los niveles de ira. Es así que quienes dedican entre 11 y 20 horas a la semana a los videojuegos presentan mayores niveles de agresión física, verbal, enojo y hostilidad. Aunque, aclararon, que los niveles de agresión disminuyen entre quienes pasan más de 20 y hasta 30 horas por semana.

Los juegos que causan más ira

El sitio analizó diversos juegos, entre ellos FIFA, Animal Crossing, Minecraft, Grand Thert Auto, Fortnite e, incluso, Pokemon, Mario Kart y Candy Crush. Y, descubrió que los niveles de agresión son mayores entre los jugadores de Battlefield y Call of Duty. En el análisis se clasificaron elementos como agresión física, agresión verbal, enfado y hostilidad. Battlefield fue el que registró el nivel más alto de todas las categorías, con un puntaje de 0.667 en agresión verbal. Le sigue Call of Duty con 0.659 en la misma categoría. Luego está Minecraft con 0.643 en hostilidad. FIFA también alienta la agresión verbal (0.636) y la hostilidad (0.620). Pokemón destaca agresión verbal con 0.638. El sitio destacó que, a pesar de su reputación de ser un juego relajante, los jugadores de Animal Crossing llegaron al top cinco en la categoría de agresión física (0.530), incluso por arriba de los jugadores de Grand Theft Auto (0.526). Por el lado contrario los niveles más bajo de dichas reacciones los registraron Mario Kart, The Sims, Angry Birds y Candy Crush. Cabe señalar que los resultados están basados en una encuesta realizada a casi mil gamers del Reino Unido quienes debieron clasificar sus reacciones y los niveles de ira que les provocan sus tres videojuegos favoritos. Las respuestas, de acuerdo con Top 10 Casinos se analizaron en conjunto con profesionales de la psicología.