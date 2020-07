Los festivales de cine, de cara a la tormenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 2020 está siendo "el reto mayor" para los festivales de cine en México, con el peligro a la salud, la severa crisis económica y la incertidumbre de cómo los recibirá 2021.

Es así que la pandemia, para Iván Contreras Figueroa, presidente de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos (ReDMexFest), los orilló a pensar en dos líneas:

"Si seguíamos con el proyecto o parábamos cuando menos este año, considerando que 2021 será mejor...".

Una disyuntiva compleja para los miembros de esta asociación civil que agrupa a más de 100 certámenes nacionales. Dice vía telefónica:

"Claro, dependiendo mucho de qué tan dañado quede el país en términos generales al salir de este coronavirus. Hay festivales que en definitiva se detuvieron; existen otros que resuelven cómo mutar completamente hacia lo digital. Y están los que piensan ser híbridos."

Platica que los directivos de los festivales, para planear, se han reunido en dos ocasiones, dada la problemática mayúscula. Y es que, según el Anuario estadístico de cine mexicano 2019 del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el año pasado existían en nuestro país 168 festivales.

El primero en sufrir los embates de la emergencia sanitaria fue el más veterano, el Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que festejaría sus 35 años del 20 al 27 de marzo pasado; todo estaba preparado, pero el 13 de marzo comunicó a los medios que la edición "se pospondrá hasta nuevo aviso".

No se frenó Ambulante Gira de Documentales, de Gael García Bernal y Diego Luna, que comenzaría su recorrido por México el 19 de marzo y conmemoraría 15 años. Se transformó a virtual en su misma plataforma (ambulante.org), del 29 de abril al 28 de mayo, con buena estrella (Proceso, 2270).

Contreras Figueroa, también coordinador del programa de DocsItinerante (proyecto de fomento a la creación y la ­exhibición de cine documental del DocsMX, que cumplirá tres lustros del 8 al 17 de octubre próximo en esta capital), anota:

"Hay muchas ventajas en la versión online, sobre todo por el tipo de interacción y la amplitud de público que se puede poseer. En lo virtual se generan gastos, pero menores, y las distancias ya no importan. Un invitado puede estar en Berlín, otro en Yucatán o Guadalajara. Se puede armar un diálogo muy interesante."

El momento inédito que se vive incitó a todos los que forman parte de un festival a ser más creativos. Resalta que el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanzó la convocatoria para inscribir filmes a todas sus secciones competitivas de la 18 edición, a realizarse del 28 de octubre al 1 de noviembre. Su portal expone la convocatoria, que cerró el 17 de este mes, y la lista de los seleccionados se publicará en su sitio oficial el 4 de septiembre próximo. Valora Contreras:

Ya el 20 de mayo pasado la cineasta María Novaro, directora de Imcine, ofreció una charla en vivo por Facebook, donde habló del 75% que se redujo a las dependencias por el coronavirus en la resolución publicada por el Diario Oficial de la Federación y que incluyó al propio instituto, por lo cual tuvo que devolver 6 millones de pesos, 12% de su presupuesto.

Contreras Figueroa enfatiza acerca de esa reducción:

"Es una tristeza enterarse de que la cultura y los actos culturales sean concebidas como actividades no necesarias. Siempre nos andan recortando los presupuestos. Entendemos la lógica del recorte, pero en la pandemia se ha demostrado que la cultura nos ha mantenido a flote entretenidos y nos ayuda en la locura del encierro. Y nuestro cine es un creador de identidad."





Macabro, siete sedes virtuales

Macabro. Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México (FICH), efectuará su 19 edición del 25 al 30 de agosto próximo "en siete sedes virtuales gratuitas y de fácil acceso", informa por escrito a este semanario su titular, Edna Campos Tenorio, licenciada en periodismo por la UNAM:

"Sabemos que gran parte del valor de Macabro radica en la experiencia que se produce en las salas cinematográficas, cuando el público se encuentra con los directores, las intervenciones en edificios históricos y muchas actividades que lo convierten en una gran fiesta que dura 10 días. En estos momentos el covid-19 nos impide llevar a cabo la práctica tradicional de Macabro. Para el equipo del festival es muy importante la emoción que implica ese encuentro en las salas y todas las actividades, pero es más importante la seguridad de nuestro público, amigos, cineastas, patrocinadores, medios informativos e instituciones."

Acentúa que trabajan arduamente para construir otros públicos y obtener un alcance aún mayor. Dice optimista que tras "esta coyuntura" habrá crecimiento en distintas ventanas y con otras oportunidades. En una charla virtual hace más de un mes, externó que quienes laboran en el proyecto evaluaron posponerlo para organizarlo de manera física, "pero era muy complicado y decidimos mantener la fecha tradicional en este formato diferente".

Ahora, la programación de Macabro se podrá ver en todo México. En FilminLatino, plataforma del Imcine, se proyectarán más de 50 películas entre cortos y largometrajes. El sitio en red de Macabro http://macabro.mx/ transmitirá conversatorios y actividades académicas. La señal de televisión abierta de Canal 22 y TV UNAM, así como el sitio de la Filmoteca de la UNAM exhibirán cintas presentadas por especialistas. Radio UNAM transmitirá el homenaje a la escritora Amparo Dávila recién fallecida con la adaptación de cuatro de sus cuentos, y la página de Procine (Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la CDMX) mostrará una serie de cortometrajes de género en colaboración con el Festival Internacional de Cortos Caostica, de Bilbao, País Vasco.





Shorts México

Llega a la décimo quinta edición Shorts México. Festival Internacional de Cortometrajes de México, único en este formato cinematográfico por toda la nación que exhibe cada año alrededor de 480 títulos.

Será también virtual, del 2 al 9 de este septiembre, "con la esperanza, al horizonte, de que podamos ofrecer algo presencial en algunas salas si lo permite la emergencia sanitaria que padecemos", acentúa Jorge David Magaña Molina, su fundador y responsable:

Licenciado en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Magaña Molina sopesa por teléfono que el festival, al no ser presencial, puede prescindir de muchas cosas que antes se ocupaban, pero advierte de los enormes gastos:

"No ven la otra cara de que se debe solucionar con una plataforma, de preferencia propia, y con todos los candados posibles, para darle protección a los directores de que no los puedan piratear, con el llamado DRM (Digital Rights Management). ¡Pero eso es realmente muy caro y no todos lo podemos cubrir! Se cuenta que hasta el momento no se ha reunido el comité técnico del programa para ver cómo van a destinar esos fondos. Creo que ahora son 18 millones. Entonces, no sé cuántos somos los que pudimos aplicar ni cómo se va a dividir ese dinero... Somos 168 eventos cinematográficos. No podemos aplicar todos. Así que estamos a la espera".

La 15 edición de Shorts México se desarrollará en Filmin Latino con dos secciones especiales. Además, labora con la Filmoteca de la UNAM una programación especial que se exhibirá a través de su plataforma. E igual intervendrán algunas alcaldías. Además con Cinemex se halla en pláticas:





Guanajuato híbrido

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (Giff, por sus siglas en inglés) cambió de fecha para su XXIII edición. Año con año se organizó en julio y ahora se llevará a cabo del 18 al 27 de septiembre próximo en San Miguel de Allende, Irapuato y Guanajuato capital de manera física.

En estas tres ciudades, a decir de la directora y fundadora, Sarah Hoch, para el evento se levantarán autocinemas y lo que llama "picnic cinemacomida rápida, como en los años cincuenta", en coordinación con la Secretaría de Salud de la entidad.

Creadora también de la Comisión Fílmica del Estado de Guanajuato, la presencia física en esas ciudades se verá reducida por la pandemia, "pero estamos contentos por los autocinemas y los picnic, estos últimos serán al aire libre sobre el pasto, la gente se llevará su mantel y podrá comprar alimentos, debe ir bien cubierta porque en septiembre hace un poco de frío, pero no llueve como en julio". Este año el Giff ha recibido mayores apoyos municipales e Irapuato se sumó: "Tres días en San Miguel, tres días en Irapuato y tres días en Guanajuato".

Calcula que habrá también una particularidad: sólo el 21 y 22 el festival tendrá carácter virtual, a la manera de los videojuegos creados por la empresa VirBELA, donde quienes los manejan son al mismo tiempo personajes. Es la parte llamada Retrofuturo Giff, en la cual, mediante la identidad virtual o avatar, los participantes podrán acceder en tiempo real a la experiencia.

En torno a la programación, Hoch enfatiza que ofrecerán diversas premieres mundiales. Y sin dejar fuera el tradicional concurso del Rally Universitario, donde estudiantes filman cortos en la ciudad de Guanajuato.





Repensar Los Cabos

Del 11 al 15 de noviembre próximo están programando el IX Los Cabos International Film Festival, con sede en ese puerto de Baja California Sur.

"Vamos a seguir adelante, estamos planteando todos los esquemas posibles", expresa Alejandra Paulín, su directora ejecutiva, mientras la encargada de la parte artística, Maru Garzón, dice que "es una oportunidad para reinventarnos".

Ante la pregunta por celular de cómo les afecta el coronavirus, Paulín lamenta:

"De manera tremenda, como a todos... En cuestión de toda la preproducción y toda la parte administrativa, sí ha sido un año muy difícil.

"El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos que cada año nos venía apoyando con una parte del presupuesto muy importante del festival, había confirmado su apoyo en diciembre de 2019, y en mayo pasado nos informó que no será posible. Es uno de los patrocinadores más importantes y a raíz de todo esto hemos repensado el festival. Hemos visto los diferentes esquemas que podemos llevar a cabo con un presupuesto mucho más reducido."

Ambas destacan que recibieron la notificación de Imcine, como todos los festivales, de que "los apoyos se reducirán", y que "será a finales de este mes de julio que se conocerán los resultados del Programa de Otorgamiento de Donativos 2020".