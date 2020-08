Los favoritos de Obama

Guadalajara, Jalisco.- Barack Obama, ex Presidente de Estados Unidos, publicó una lista con sus canciones favoritas del verano, que incluye temas de artistas como J Balvin, Beyoncé y Billie Eilish.

"Durante los últimos meses, he pasado mucho tiempo escuchando música con mi familia. Quería compartir algunos de mis favoritos del verano, incluyendo canciones de algunos de los artistas de la Convención Demócrata de esta semana. Espero que lo disfruten", publicó Obama.

GUSTOS MUSICALES

El listado, publicado en sus redes sociales, está compuesto de cincuenta canciones, entre los que se encuentran "Un Día (One Day)", colaboración de J Balvin con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Además, figuran temas como "Already", de Beyoncé con Shatta Wale y Major Lazer; "Impressions", de John Coltrane; "CROWN", de Chika; "Cayendo", de Frank Ocean; "Know you Bare", de Andrea Valle y "Made it", de Teyana Taylor, entre otros.

El ex Mandatario incluyó diversos géneros musicales, como el hip hop, el country, el jazz, el pop, el rock, R&B, el reggae y el reguetón, con músicos como Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, H.E.R., Chet Baker, Nina Simone y Rihanna con Drake.

Esta no es la primera vez que Obama comparte con sus seguidores un listado similar, en diciembre del año pasado también hizo un ejercicio similar.

Canciones como "Con Altura" de Rosalía; "Baila, Baila, Baila", remix de Ozuna con Daddy Yankee, Anuel AA, J Balvin y Farruko, y "Jícama" de Angélica García fueron algunos de los temas latinos que incluyó.