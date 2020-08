Los famosos ¡también lloran!

El confinamiento prolongado por la pandemia ha puesto a prueba muchas cosas, incluso el amor de pareja. Aquí algunos famosos que, al parecer, tuvieron dificultades para convivir 24/7, al grado de terminar su relación.

WILL SMITH Y JADA PINKETT

Tras 23 años de matrimonio, la esposa del protagonista de En Busca de la Felicidad, sorprendió con una fuerte declaración, pues detalló que la cuarentena la hizo darse cuenta de que ya no conoce a su marido.

"Una de las cosas que he descubierto estos días, es que no conozco nada a Will. Creo que según pasan los años, como estamos muy ocupados para analizar nuestra vida, todos creamos en nuestra cabeza una idea concreta sobre quién es nuestra pareja, pero la realidad no corresponde con esta imagen", dijo en el programa Red Table Talk.

Dicha revelación llevó a otra fuerte confesión por parte de Jada Pinkett, pues luego aceptó que hace años le fue infiel a Smith con el músico August Alsina.

Ahora la pareja ha dado un paso hacía atrás y están aprendiendo a ser amigos.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Desde el inicio del confinamiento, la relación entre Kim Kardashian y el rapero parece no estar en su mejor momento.

Según diarios estadounidenses, el aislamiento ha provocado constantes peleas entre la pareja, al grado de dormir en extremos opuestos de su lujosa mansión, en Los Ángeles.

Hasta hace unos días, los esposos, cuya fortuna está estimada en alrededor de 2 mil millones de dólares, habían permanecido bajo resguardo junto con sus cuatro hijos en dicha residencia, pero recientemente, la familia partió de vacaciones, al parecer, con la finalidad de salvar el matrimonio de 6 años.

SEBASTIÁN YATRA Y TINI

Los cantantes "Tini" Stoessel y Sebastián Yatra se veían muy enamorados, al menos eso aparentaban en las fotografías que compartían en internet, sin embargo, se dieron cuenta que, pese a tener carreras similares, sus propósitos de vida no iban por el mismo rumbo.

Así es como ambos anunciaron a través de redes sociales su rompimiento, y al parecer, el distanciamiento por la cuarentena, pues cada uno se encuentra en sus respectivos países (ella en Argentina y él en Colombia), apresuró dicha decisión luego de un año de noviazgo.

CHIQUIS RIVERA Y LORENZO MÉNDEZ

Los cantantes de banda tuvieron un bache hace unas semanas, cuando recién cumplían un año de matrimonio.

"Sí nos estamos dando un espacio. Hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad", fueron las declaraciones de Rivera en algunas entrevistas televisivas.

Y aunque se especuló que el sinaloense le había sido infiel, la hija de la fallecida Diva de la Banda siempre lo negó.

Parece que efectivamente solo necesitaban un respiro luego de convivir todos los días debido al confinamiento obligatorio, pues la pareja volvió.

MEGAN FOX Y BRIAN AUSTIN GREEN

Los actores estuvieron una década juntos, pero en mayo, dieron a conocer que cada quien tomaría su rumbo.

En su podcast llamado, With Brian Austin Green, el estadounidense de 47 años, explicó cómo será el trato con los hijos que procreó con Megan: Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green, y Journey River Green.

"Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial. Aquí no hay víctimas. Tenemos la intención de seguir haciendo vacaciones familiares y días festivos en familia".

Por su parte, Megan ya gritó a los cuatro vientos su nuevo romance con el músico de rap Machine Gun Kelly.