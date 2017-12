Los famosos más "especiales" del año

CIUDAD DE MÉXICO.- En este año, cantantes y actores bajaron sus bonos ante fans y de ser amados fueron visto un tanto odiosos. Aquí una lista.

Maluma

Rechazó beso de una fan. En un palenque de Guadalajara, Jalisco. Una chica se coló al escenario y primero logró abrazarlo, gesto que él le correspondió, pero cuando ella intentó darle un beso y él se alejó con gesto desagradable. "Me cae mal, mejor que se vaya a Colombia a rechazar a sus paisas", le escribieron en redes.

Criss Angel

¡Ardido! Tras terminar con Belinda, el ilusionista estadounidense comenzó a atacarla en sus redes sociales. Cuando surgió la noticia de que el clavadista Rommel Pacheco estaba interesado en ella y la quería conocer, el mago publicó en septiembre en sus redes sociales: "Espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras". Luego de ese tuit, muchos criticaron su actitud.

Eiza González

Aires de diva. Ella estuvo en julio pasado en México promocionando su película "Baby Driver", y estuvo envuelta en una gran polémica cuando un video evidenció el desaire que le hizo al conductor de noticias Jorge Zarza, quien la esperó a un costado de su camioneta para tomarse una selfie. Pero como iba molesta porque no quería contestar las preguntas de una reportera del programa Ventaneando, Eiza llegó a la camioneta y, aunque Zarza le pidió "la última foto", ella siguió su paso sin contestarle. Muchos criticaron su actitud de diva; ella dio una explicación después sobre lo sucedido.

Yuri

La jarocha dio su opinión sobre la adopción entre matrimonios del mismo sexo, y dijo que para ella sólo la pueden realizar un hombre y una mujer, aunque señaló que ella respeta a la comunidad LGBT. Posteriormente, en un concierto un sector del público la abucheó al recordar sus palabras, a lo que contestó: "Edúquense".

Eduardo Yáñez

El actor explotó en octubre pasado contra un reportero, quien en una alfombra roja le hizo preguntas sobre su hijo, un tema muy sensible para el histrión porque no llevan actualmente una buena relación. Eduardo no sólo se molestó con Paco Fuentes, sino que fue más allá y le dio un golpe en la cara. Y aunque posteriormente se disculpó por lo que hizo, recibió muchas críticas por su acción violenta.

Mon Laferte

Tras la pregunta de un reportero sobre cuál era el secreto para que más mujeres la siguieran si "entre ellas mismas se atacan", la cantante contestó de manera impulsiva, lo que no fue bien visto por algunos. "¿Sabes lo que pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas, machistas, de verdad". Aunque unos la apoyaron, otros no tanto, al grado de que en Facebook se convocó a una marcha para que Mon Laferte abandonara México.