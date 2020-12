Los ex presidentes recibirían la vacuna públicamente para aumentar la confianza

WASHINGTON.

Tres ex presidentes dijeron que estarían dispuestos a tomar públicamente una vacuna contra el coronavirus, una vez que esté disponible, para alentar a todos los estadounidenses a vacunarse contra una enfermedad que ya ha matado a más de 273.000 personas en todo el país .

El expresidente Barack Obama dijo durante un episodio de "The Joe Madison Show" de SiriusXM que se transmitió el jueves: "Les prometo que cuando esté hecho para personas con menos riesgo, lo tomaré".

"Puede que termine mostrándolo en televisión o filmándolo, solo para que la gente sepa que confío en esta ciencia", agregó Obama.

Sin embargo, es posible que Obama se someta a la inmunización en el futuro previsible. La Administración de Alimentos y Medicamentos considerará autorizar el uso de emergencia de dos vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna a finales de este mes, pero las estimaciones actuales proyectan que no estarán disponibles más de 20 millones de dosis de cada vacuna para fines de este año. Cada producto también requiere dos dosis, lo que significa que las inyecciones se racionarán en las primeras etapas.

Los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos deben estar al frente de la línea, dijo a principios de esta semana el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, un influyente panel asesor del gobierno. Eso engloba a unos 24 millones de personas de una población estadounidense de alrededor de 330 millones.

Aún así, el ex presidente Bill Clinton "definitivamente" estaría dispuesto a recibir una vacuna, tan pronto como "esté disponible para él, en base a las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública", dijo el portavoz Ángel Ureña.

"Y lo hará en un entorno público si ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo", dijo Ureña en un comunicado el jueves.

Ureña se negó a responder una pregunta sobre si el equipo de Clinton se ha puesto en contacto con asesores de otros ex presidentes sobre la posibilidad de organizar una sesión pública conjunta de inmunización siempre que sea posible.

El ex jefe de gabinete del ex presidente George W. Bush, Freddy Ford, le dijo a CNN que el ex presidente le pidió recientemente que se reuniera con el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, y la Dra. Deborah Brix, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, para hacerles saber "que, cuando sea el momento adecuado, quiere hacer lo que pueda para ayudar a animar a sus conciudadanos a vacunarse".

"Primero, las vacunas deben considerarse seguras y administrarse a las poblaciones prioritarias", dijo Ford a la red. "Entonces, el presidente Bush se pondrá en la fila para el suyo y con mucho gusto lo hará frente a la cámara".

Ford no respondió a un mensaje en busca de comentarios el jueves.

Los sentimientos superpuestos de tres ex presidentes se producen cuando Estados Unidos registró más de 3,100 muertes por COVID-19 en un solo día , borrando el récord establecido la primavera pasada. El número de estadounidenses hospitalizados con el virus ha superado los 100.000 por primera vez y los nuevos casos han comenzado a superar los 200.000 por día, según las cifras publicadas el jueves.

El presidente Donald Trump ha dicho que lo criticarán sin importar lo que haga al recibir la vacuna, ya sea que sea el primero o el último.

Durante la campaña presidencial, el equipo de reelección de Trump intentó criticar al retador Joe Biden por estar en contra de las vacunas. Pero el exvicepresidente dijo hace meses que tomaría "una vacuna mañana" si hubiera alguna disponible.

Biden, ahora presidente electo , no ha comentado sobre la posibilidad de recibir una vacuna públicamente para inspirar confianza. Su equipo de transición no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Biden advirtió el miércoles que la propagación de la pandemia de coronavirus en los próximos dos meses podría matar a 250.000 personas más, aunque no ofreció detalles para respaldar su evaluación, que es mucho más sombría que las proyecciones del Centro para el Control de Enfermedades. y Prevención.

"Es probable que perdamos otras 250.000 personas muertas entre ahora y enero", dijo Biden.

En declaraciones al público en general, agregó: "No se puede viajar durante estas vacaciones, tanto como se quiera".