Los estudiantes podrían reponer clase en verano

Cd. Victoria, Tam.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas considera la posibilidad para que se tomen semanas del período vacacional de verano para reponer las clases que, debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus, se han visto interrumpidas desde el pasado 17 de marzo en toda la entidad, esto con el objetivo de salvar el presente ciclo escolar.

"Ahorita lo más importante es mantenerlos sanos, mantener a las familias sanas y que puedan ellos estar en un lugar en donde no exista el contagio comunitario, tratar de que en la medida de lo más posible podamos contener la propagación del virus por ese medio", dijo la regidora de la Comisión de Educación Media Superior del Cabildo de Ciudad Victoria, Verónica García Barrón, "la afectación sin duda alguna sabemos que al no ser presenciales las clases sabemos que hay extractos sociales donde no tienen computadora en su casa, donde no tienen internet, y tampoco tienen económicamente para estar yendo a los chats, además de que no es conveniente".

La docente indicó que las clases en línea que algunos planteles han estado realizando no sustituyen la labor de los profesores ante grupo, por lo cual no pueden ser consideradas para calificar el desempeño del estudiantado; cabe destacar que en toda la entidad se cuenta con una población de 144 mil 53 alumnos de nivel Bachillerato.

NADA OFICIAL

"Si aún en mayo no fuera posible que los alumnos regresaran a clases por su seguridad, estamos hablando que lo que considere la Secretaría de Educación... se ha manejado en redes sociales que han sido falsos, ahorita no hay ninguna información oficial de que el ciclo escolar tuviera que cancelarse", en ese sentido reiteró que podría echarse mano del período vacacional de verano para reponer las clases perdidas por la contingencia del Covid-19.

Finalmente señaló que serán las autoridades educativas quienes determinarán cómo se aplicará esta medida, "ya sea desde quitar a lo mejor las vacaciones de verano, si considera la Secretaría de Salud que ya se pueden reanudar las actividades a partir de mayo".