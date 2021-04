Los despiden entre aplausos

“Es una gran alegría, me siento muy afortunada de ser de las primeras en vacunarme, aunque se que hay muchas dudas yo confíe, no se siente diferente ni hay ningún efecto extraño, afortunadamente todo salió bien, ahora nos seguiremos cuidando pero con menos temor”, mencionó Rosario, una de las primeras reynosenses en vacunarse.

Los aplausos se prolongaron por varios minutos y en ellos se hizo un llamado a la comunidad que está renuente a recibir la vacuna para cambiar de opinión. “Lo único que yo puedo decir es que no se dejen llevar por comentario negativos, que acudan a ponerse la vacuna, que no dejen pasar la oportunidad, la salud es lo primero”, mencionó Javier.

Ayer la vacunación en Reynosa comenzó para quienes tienen como primer letra la A, B y C, en su apellido paterno y hoy, continuará con la D, E y F, para el domingo seguir con G, H e I, y así de forma paulatina hasta el próximo 18 de abril.

El arribo de este antídoto llegó justo cuando Reynosa pasó a semáforo amarillo con un acumulado de 6 mil 648 casos y 961 defunciones. “Desgraciadamente yo tuve amigos que fallecieron, compañeros de la iglesia que ya no están aquí para aplicarse la vacuna, por eso tenemos que acudir a vacunarnos, hacer el sacrificio de las filas para tener una certeza de que al menos el virus no nos contagiará tan fácil, aunque muchos no lo creamos aún tenemos motivos para vivir como los nietos”, reiteró Rosario.