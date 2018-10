Los ´corren´ del DIF y no los liquidan

viviana.cervantes@elmanana.com

Trabajadores que tenían entre 10 y 20 años trabajando para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron despedidos con una liquidación de apenas 2 mil pesos, la persona que les indicó que estaban despedidos no se identificó, los despojo de sus celulares y les prohibió grabar.

"Es injusto, no nos dijeron nada solo nos citaron en DIF central y después nos mandaron al área de albergue, no dijeron estos papeles que traemos aquí es su liquidación, si firman tienen las puertas abiertas, si no firman como quiera ya están corridos" mencionó una de las trabajadoras afectadas.

En la lista de los despedidos hay maestras de una guardería, una de ellas dijo que Maki Esther Ortiz Domínguez, actual presidenta municipal ha hecho caso omiso a sus quejas. "Yo estuve al frente apoyando su campaña, dando lo mejor tocando puerta por puerta para que estuviera donde ella está y ahora simple y sencillamente nos despidieron,es gente que se dedico a lastimarnos".

De acuerdo con los cálculos de los afectados a cada uno le tocaría un aproximado de 10 mil pesos por año, la cantidad que les ofrecieron (2 mil pesos) apenas representa el 20 por ciento anual. "Que nos den lo que nos corresponde por ley porque estuvimos muchos años trabajando para ellos, a mi me ofrecieron 2 mil pesos fue un trato injusto, lo que nos están dando es una parte proporcional a lo que dicen es el aguinaldo, no es justo".

Para pedir a las autoridades respuestas acudieron a la Presidencia Municipal a quejarse, donde tampoco obtuvieron respuesta."No queremos reubicación, no queremos nada más que nos den lo que realmente nos corresponde, creo que ni en un oxxo te liquidan de esa manera".