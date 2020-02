"Los conservadores son los machistas": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está a favor de las mujeres por lo que podría implementar una campaña de concientización contra la violencia de género, a la par que acusó a los conservadores de ser los verdaderos machistas.

"Que si podemos llevar a cabo una campaña en contra de machismo, claro que sí. Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, venimos de un movimiento de izquierda... ¿saben quiénes son los machistas y los que discriminan? los conservadores", señaló este martes en su conferencia matutina

La postura del presidente ante los reclamos de grupos feministas y de mujeres para atender la violencia de género en el país ha sido cuestionada, debido a que el mandatario ha declinado en anunciar medidas concretas a erradicar este tipo de agresiones que han quedado manifiestas con feminicidios como el de la menor Fátima.

A las puertas de Palacio Nacional, estos grupos feministas han llevado su reclamo al mandatario federal pidiendo que se atiendan sus demandas.

Como parte de estas protestas, se ha convocado el próximo 9 de marzo a un paro nacional de mujeres al cual se han incorporado instituciones privadas y públicas, así como instancias de gobierno.

López Obrador conminó a que quien salga a las calles lo haga sin violencia y sin "dejarse manipular". En ese sentido, pidió los conservadores no aprovecharse de este movimiento.

"Lo único que plantemos es no a la violencia, nada más, eso es lo único, y no a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas porque eso es hasta inmoral, ¿por qué meterse en un movimiento legítimo a agarrar bandera porque están en contra de nosotros?, que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento", expresó.