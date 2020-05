Los confunden

A través de su cuenta de Instagram J Balvin compartió un video donde se ve el momento preciso en el que un sujeto en una parada del tránsito lo confunde con su colega y compatriota, Maluma.

El reggaetonero fue grabado por su acompañante al momento de entregarle un billete al hombre que al parecer le limpio el coche, mismo que no pudo evitar preguntarle, "¿Usted es Maluma? ", a lo que el intérprete de "Colores" respondió: "No, no, no, J Balvin", provocando la emoción del hombre, quien de inmediato se subió en la parte lateral de la camioneta para no dejar ir al cantante.

"La re buena mi papá, Dios lo bendiga", dice sonriendo el sujeto, quien portaba guantes y cubrebocas y le pide a Balvin que lo salude con la mano.

Unos metros más adelante, el reguetonero le pidió que se bajara para evitar una caída y el sujeto se quedó feliz en una parada de camiones.

En la descripción del video se lee: "Si me confundió con Maluma significa que soy muy lindo" y minutos después Maluma se hizo presente en los comentarios para responderle a Balvin "Que tipazooo", escribió entre risas.

Otros cantantes colombianos como Sebastián Yatra y Greeicy también aplaudieron la reacción en los comentarios del video que en menos de una hora ya tiene dos millones de reproducciones.