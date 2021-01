Los comerciantes no bajan la guardia

Sobre la peatonal Hidalgo de esta frontera han aumentado los negocios que cuentan con infraestructura para dar gel antibacterial a sus clientes, sin la necesidad de que alguien intervenga, además de mantener las pruebas de temperatura, uso de cubrebocas obligatorio y el paso de tapetes para la sanitización.

Al estar sujetos a revisiones de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el comercio debe restringir el paso a grupos pequeños, con solo 1 miembro por familia, guardando la sana distancia y el 50 por ciento de ocupación. "Debemos cuidarnos entre todos, es muy importante vigilar la seguridad, tanto de nuestros clientes como de nosotros, que tenemos familias, de repente nos hemos encontrado con personas que no traen cubrebocas pero no ofrecemos el servicio, tampoco quienes no quieren que les tomemos la temperatura", mencionó Alejandra, comerciante.