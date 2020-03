Los cinco factores que sacudieron el Supermartes en Estados Unidos

Las votaciones del Supermartes arrojaron resultados inesperados en algunas circunscripciones y claves importantes para el futuro de la nominación.

Aumentó la participación, pero no ayudó a Sanders

La participación en el Supermartes superó a la de 2016 en al menos una docena de los 14 Estados en juego. En Virginia el aumento fue de casi 70% más que hace cuatro años y en Texas casi la duplicó. Bernie Sanders contaba con eso, pero estaba confiado en que serían los jóvenes los que protagonizarían la movilización. Se equivocó. En ningún Estado los menores de 30 años superaron el 20% de participación, según las encuestas a pie de urna publicadas por The New York Times. "¿Hemos tenido tanto éxito como esperaba en movilizar a los jóvenes?", preguntó este miércoles en su conferencia de prensa. "La respuesta es no", respondió.

La decisión al último minuto de los moderadosUna de las razones de por qué hubo tantas sorpresas en el Supermartes es que muchos votantes demócratas decidieron su voto a último minuto. La mitad de los electores de Minnesota y un cuarto de los de Texas no lo tenían claro hasta 24 horas antes de acudir a las urnas, según una encuesta de AP. Los moderados superaron levemente a los progresistas en dejar su resolución para el final, lo que puede haber favorecido a Biden. Aún así, aproximadamente la mitad de los votantes indicaron que querían ver a un candidato que cambie "fundamentalmente" la forma en que funciona el sistema político en Washington en vez de uno que vuelva a la forma en que operaba antes de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca.

Virginia bate su récord históricoEl primero de marzo Joe Biden marcaba 20 puntos en las encuestas de Virginia, lo que lo ubicaba detrás de Sanders, que en los últimos días se había colocado en el primer puesto. A la hora de la verdad, Biden le sacó 30 puntos de ventaja al senador por Vermont. El abandono de los candidatos moderados de la carrera, que le dieron su apoyo al exvicepresidente, fueron claves en el cuarto Estado con más delegados en juego. Los 1.300.000 votantes rompieron el récord de la participación demócrata más alta en la historia de Virginia: blancos, afroamericanos, hombres y mujeres, con y sin título universitario, prefirieron a Biden. Pero los jóvenes se quedaron con Sanders.

Los jóvenes latinos de SandersCalifornia, el premio mayor del Supermartes, se lo llevó Sanders sin dificultad hasta ahora, con el 87% de los votos escrutados. Casi la mitad de los latinos que acudieron a las urnas apoyaron al socialdemócrata y dos de cada tres jóvenes de la comunidad hicieron lo propio, según las encuestas de salida publicadas por NPR. La campaña del socialista se enfocó en ellos durante meses. Pero a medida que aumentaba la edad de los votantes, más se decantaban por Biden, quien ganó entre los mayores, los afroamericanos y los moderados, siguiendo el patrón que se vio en la mayoría de los territorios. Lo que no dio para excepciones fue el favorito según el grado de educación: Sanders lideró en todos los grupos.

Los afroamericanos no decepcionaron a BidenTras perder las dos primeras citas de las primarias, Joe Biden hizo una declaración con absoluta calma: "Esperemos a que los afroamericanos voten". Estaba seguro que la comunidad resucitaría su candidatura, que muchos ya daban por muerta. Y así fue. El sur del país entregó un mensaje que no da pie a dobles lecturas: en Alabama, donde la mitad del electorado es negro, el 72% lo votó; en Virginia el 60%; y en Texas y Carolina del Norte más de la mitad. Sanders solo logró disputarle los electores negros menores de 45 años.