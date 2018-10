´Los cambios vienen porque vienen´, sentencia AMLO en la gira de agradecimiento

NOTICIAS RELACIONADAS Coinciden López Obrador y Cabeza de Vaca en atender las causas que originan inseguridad y violencia

Tampico, Tam.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó las acciones que su gobierno emprenderá a partir de diciembre en el marco de la Cuarta Transformación, durante su mensaje esta tarde del miércoles en la gira de agradecimiento por el puerto de Tampico.

´´Se acabó la politiquería. Nada de que ya llegué, quítate tú. Iniciamos la cuarta transformación porque con ustedes y millones de mexicanos se ganó no solamente la presidencia de la república, sino las Cámaras de diputados y senadores´´, manifestó.

Reiteró que ningún funcionario ganará más que el presidente de la república y señaló que su sueldo como mandatario será 40 por ciento menos de lo que recibe el actual presidente.

´´Y de ahí para abajo. Vamos a bajar los sueldos arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo´´, enfatizó.

Recordó, además, que ya se aprobó la ley que cancela las pensiones millonarias para los expresidentes y adelantó que se va a modificar la ley para que haya democracia sindical.

Al señalar que los líderes son solapados por el gobierno, López Obrador anunció que los trabajadores elegirán libremente a sus dirigentes con voto libres y secreto.

´´Nada de votar a mano alzada y enseña tu ficha. Que cada quien vote por o que le dicte su conciencia´, dijo.

Y agregó:

´´Le pido a los trabajadores que nos ayuden porque hay quienes dicen democracia sindical pero que ellos no quieran hacer los mismo con otros. Cuidadito con eso, nada de oportunismo, que los que representen a los trabajadores sean honestos, se acabó la corrupción, nada de que si soy líder petrolero me voy a bañar en dinero porque voy a vender las plazas o vender contratos por dinero, eso se va por un tubo. Nada de que quiero ser líder porque voy a meter a trabajar a mi hijo, a mi sobrino, a mi tío... no va a haber nepotismo ni en sindicatos ni en gobierno. No queremos dictaduras,

-Me van a ayudar, verdad?-... preguntó a la multitud.

-Sííí- le respondieron.

´´Los cambios vienen porque vienen, me canso ganso´´, recalcó.

En otra parte de su mensaje, el presidente electo dijo que debido a que no va a haber corrupción, se acaba el huachicoleo abajo y arriba, hay quienes piensan que va a ser muy difícil, que no se va a lograr, que la corrupción es parte de la cultura, ¡Nooo!... sí se va a poder acabar con la corrupción, vamos a acabar con el derroche, con los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre´´.

Al abordar el tema de los jóvenes, López Obrador afirmó que ningún joven se va a quedar sin trabajo en Tamaulipas.

´´No va a haber ninis en Tamaulipas´´, aseguró.

Añadió que se atenderá a los jóvenes con programas de preparación.

´´Ahora decimos... miren, ahí está un ´´halconcito´´ en la gasolinera, el que informa quién y entra y quién sale del pueblo. Por eso hay inseguridad y violencia porque se abandonó al pueblo y a los jóvenes, por eso debemos cambiar´´.

(En un momento más información)