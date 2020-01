Los Caballeros del Zodiaco pierden la voz; fans rechazan nuevo doblaje

Los guerreros de Grecia solían mirar a las estrellas, veían constelaciones como las del Dragón, Leo y Pegaso. Años después, sus descendientes resguardan un secreto: el cosmos.

Masami Kurumada, creador de Los caballeros del zodiaco, implementó una losofía que ha trascendido generaciones: el cosmos es una energía que sus protagonistas descubren con valor y justicia. Seiya, el personaje central, la busca para proteger a la encarnación de Atena.

La primera transmisión en México de esta animación japonesa, creada en 1986, fue en 1992. Miles sintonizaban el canal 13 de Imevisión y posteriormente el 7 de TV Azteca para ver cómo Seiya sorteaba obstáculos; en una analogía con la travesía de todo adolescente. El actor de doblaje Jesús Barrero fue el encargado de darle voz a la gura insignia de este anime. El mexicano se convirtió en un ídolo que viajó a convenciones por toda Latinoamérica, en donde era aplaudido cada vez que gritaba: "Meteoro de Pegaso".

Esta frase es pronunciada por el personaje central cada vez que "explota su cosmos", es decir, cuando demuestra valor para vencer a sus enemigos. Barrero enfrentó su lucha: falleció de cáncer en 2016.

La versión que nadie pidió. En 2019, Netfix junto con Toei Animation (productora del concepto) creó la serie Saint Seiya: Los caballeros del zodiaco, cuya segunda parte se estrenará este jueves. A diferencia de la anterior, esta versión hecha en animación por computadora recibió muchas críticas. Los fans mostraron su molestia con este proyecto que, en 12 episodios, resume 114. En especial, desagradó el doblaje que sólo incluye a un actor original y a star talent (personalidades del medio artístico). La voz de Seiya ahora es interpretada por Darío Yazbek Bernal (medio hermano de Gael García). "Qué pena que para la voz del protagonista decidieran poner a un star talent. Una falta total de respeto a los actores de voz con trayectoria", escribió un usuario en el trailer ocial subido a YouTube julio de 2019, hoy con casi 9 mil dislikes.

Quien sí valora el trabajo de Yazbek es Cecilia Gómez, gerente de Localizing, empresa encargada de este doblaje. "El público que ve anime es muy crítico porque es gente que conoce mucho de lo que está viendo y, al nal, no se les puede dar gusto al cien; espero que muchos cambien de opinión", dijo en entrevista. Dario Yazbek no quiso hablar al respecto. En agosto pasado contó a EL UNIVERSAL sobre el desafío que implica realizar doblaje: "Se olvidan detalles técnicos, como tal vez al nal de las oraciones se va el aire o las cadencias", comentó. Una de las guras más importantes del doblaje es Mario Castañeda, voz de Gokú, en Dragon Ball Z y Kanon de Géminis en Los Caballeros... originales. Su hijo, Arturo Castañeda, dirigió el doblaje de esta nueva versión. "Los fans reaccionaron no muy a gusto", reconoce Mario. "Sí creo que faltó un poco de ocio de doblaje con el personaje de Seiya; fuera de este personaje, yo todo lo demás lo vi muy bien". Te puede interesar: El chico de las más de 200 voces Destaca el desempeño de otros star talent en esta animación: Alfonso Herrera, quien hizo la voz de Hyoga de Cisne. "Él hizo un muy buen trabajo", opinó. Gómez, de Localizing, reconoció que para hacer actor de doblaje se necesita, además de ser histrión, una especialización. Alfonso Herrera contó que elevó su cosmos en este universo por azar: "Vinieron las personas de Netix de Japón (a México). Ellos estaban viendo lo de Los Caballeros del Zodiaco y me dijeron, ¿quieres participar? Y yo dije: ¡claro que sí!"