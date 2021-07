Los Billboard, un reto para los conductores latinos

"Para nosotros el desafío más grande es llevar una ceremonia y hacer sentir al espectador como si no estuviéramos a distancia, ni en pandemia, creo que es lo que hemos estado intentando en toda la temporada (de premios) y creo que se ha logrado de alguna forma, la labor al menos de parte de TNT ha sido esa, contextualizar cada uno de los premios dados, de los ganadores, de los nominados, o nutrir con datos curiosos cada una de las actuaciones musicales; y vencer toda esa parte tecnológica que a veces nos juega en contra, ese es el reto", comentó Sarmiento.

El conductor mexicano destacó que el año pasado esta fue una de las primeras ceremonias que se cancelaron y hoy cierran el circuito de premiaciones nuevamente con lo Billboard, pero ya traen el aprendizaje de lo realizado en octubre de 2020, cuando se llevó a cabo esta entrega de premios con seis meses de retraso por la pandemia; cuando tuvieron que adaptarse a un nuevo formato, con colaboraciones a la distancia en tres países distintos, fallas técnicas, etcétera, pero son cosas que esta vez están más cubiertas.

"En esta entrega de los Billboard a mi entusiasma mucho, porque va a ser un evento de estrenos, hay muchos lanzamientos, apenas esta semana Twenty One Pilots emitió el disco completo (Scaled and Icy), pero el sencillo (Choker) que ya tenía más o menos un mes en rotación, lo van a tocar por primera vez completamente en vivo; DJ Khaled estrena una canción con H.E.R. y Migos, los mismos BTS van a sacar una canción Butter, que también es un estreno mundial nunca la han tocado en vivo, pero hay varios artistas que van utilizar esta entrega de premios para tocar por primera vez ciertas canciones en vivo, eso para mí lo hace atractivo", dijo Sarmiento.

Las conductoras Anais Castro y Heisel Mora estarán media hora antes del inicio de la ceremonia, por las redes sociales de TNT, acompañando y haciendo parte de este evento al público, algo que antes no se hacía mucho.

"La transformación digital abrió un panorama espectacular de innovación respecto a los contenidos, hoy el entretenimiento no es plano, el consumo de las redes sociales, los challenge, la manera que cada uno tiene de expresar su estilo, hoy enriquece todo lo que es el entretenimiento, entonces la inclusión de esto dentro de los premios y que haya esta posibilidad de que los fanáticos puedan votar por sus artistas favoritos, hacen que se fidelice mucho más el público con las premiaciones en un momento en que alguna generación no sienta a ver un programa de televisión por tanto tiempo, esto hace que atraigas ese público y quiera disfrutarlo contigo", dijo Anais Castro.

Algo que destacó Heisel Mora, es que la cadena que transmitirá la premiación generará contenido para que haya público conectado al internet y otro viendo los Billboard por televisión; además resaltó que en el último año ha sido una red social como TikTok, donde se han hecho populares canciones y artistas.

Los conductores comentaron que tal vez no haya tantas sorpresas en los ganadores, al menos en las categorías principales tanto en inglés como en español, ya que figuras como The Weeknd y Bad Bunny están entre los más nominados, pero todo dependerá de los números.

"El American Music Awards es una votación del público, el Grammy es una votación de la academia, es un premio de industria, no de crítica ni tampoco de fanbase, el Billboard es un premio de desempeño, creo que esa es la palabra de cómo se desempeña esta ceremonia, hay una empresa que está midiendo cuántas fechas en vivo dieron, cuántas interacciones han tenido en redes sociales, cuántas veces los reprodujeron en streamings, cuántas copias vendieron etcétera, es un premio más matemático por eso es complicado rebatirlos porque son números que hablan de un desempeño de consumo, de aquí que pueda haber resultados muy diferentes que en los Grammy", dijo Rafa Sarmiento.

Heisel Mora comentó que el consumo que se toma en cuenta para estos premios es dentro de los Estados Unidos, por eso es tan destacable que Bad Bunny sea multi nominado, porque en este momento es el artista latino más consumido en el mercado anglosajón y también por eso por primera vez la categoría mejor artista latino será entregada en la transmisión en vivo.

La transmisión de los Billboard por TNT ser realizará a las 19 horas en México, Colombia y Perú, 02:00 horas en España del 24 de mayo y en Estados Unidos 20 horas (hora del Este) y 17 horas (tiempo del Pacífico).