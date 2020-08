Los Avengers despiden con emotivos mensajes a Pantera Negra

"Wakanda Forever", escribieron los súper héroes amigos del actor Chadwick Boseman, quien interpretó a "El rey T'challa" en la cinta Pantera Negra, de Marvel, y que falleció ayer viernes 28 de agosto debido a un cáncer de colon con el que mantuvo una batalla durante cuatro años. La frase fue la señal de orgullo que el protagonista utilizó durante la película.

El personaje formó parte de la cuadrilla de los Vengadores, por lo que algunos de sus compañeros, con los que compartió pantalla en la cinta Avengers: Endgame, utilizaron sus redes sociales para mandar una despedida a su compañero de lucha.

Thor

El actor Chris Hemswork envió apoyo a la familia y dedicó un mensaje a Boseman, donde se lee: "Te voy a extrañar amigo. Absolutamente desgarrador. Una de las personas más amables y genuinas que he conocido".

Capitán América

Chris Evans se declaró devastado con la noticia y reconoció que "Pocos artistas tienen tanto poder" como el intérprete.

I´m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I´m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King?? pic.twitter.com/oBERXlw66Z